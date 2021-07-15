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從長相可以判斷渣男？ 研究指出「4大特徵」容易偷吃

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲麥覺理大學刊登於《進化與人類行為》期刊的研究指出，在擁有固定伴侶後，若有機會仍傾向「偷吃」的男性五官具有一些共同特徵。圖片來源／ingimage
澳洲麥覺理大學刊登於《進化與人類行為》期刊的研究指出，在擁有固定伴侶後，若有機會仍傾向「偷吃」的男性五官具有一些共同特徵。圖片來源／ingimage

從一個人的言行舉止或許可以判斷對方的修養與個性，但若只憑長相是否可以看出對象的花心程度？澳洲近期一份研究指出，在擁有固定伴侶後，若有機會仍傾向「偷吃」的男性五官具有一些共同特徵，相較之下女性則較難以從長相判斷，研究曝光後引起網友熱議。

澳洲麥覺理大學（Macquarie University）團隊針對異性戀男女的「性社交（sociosexuality）」傾向與長相關聯性進行研究，意即旁人能否透過五官判斷一個人對性關係的開放程度，如在有男女朋友的情況下與仍他人發生一夜情，其研究結果於今年2月24日刊登於《進化與人類行為（Evolution and Human Behavior）》期刊。

研究指出，對性關係抱持較開放的態度的男性五官具有可歸結的共同特徵，男性通常臉型較長、高額頭、鼻子較長與眼睛較大；至於女性，研究受試者較難透過女性五官判斷「性社交」傾向。

根據國外心理學網站（PsyPost）報導，研究作者之一史帝芬（Ian D. Stephen）指出在選擇伴侶時，判斷對象是否對認真的關係感興趣，或只是渴望一夜情的資訊對男女都相當實用，「我們決定研究這些特徵是否反映在臉上，以及他人辨識並準確判斷的可能性。」

史蒂芬說明研究尚未釐清此生理機制，「我們懷疑這可能與睾固酮有關。」他解釋睪固酮能使男性強化雄性特徵與行為，「這也可以在一定程度上解釋為什麼研究結果只能判斷男性臉部。」然而史蒂芬坦言研究並未設計睪固酮量測，「所以目前還不能確定。」

澳洲 社交 情侶 兩性關係

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