長輩問工作是關心還是無禮？媽問表哥工作遭嗆 網掀兩派論戰

許多長輩及親戚會以詢問工作或近況的方式來問候、關心，但是對方可能會認為是在打探隱私，因而感到不滿。一名網友的媽媽最近和親戚視訊聊天，聊到一半看到表哥經過，就順口問了句，「現在在哪工作？」，沒想到表哥竟講了句，「關你什麼事？」，令場面相當尷尬，不過原po卻認為是媽媽的問題，於是想問問網友們的看法。

一名網友在PTT「女人版」發文，最近由於疫情影響媽媽不出門，為了解悶常常跟一堆親戚視訊聊天，聊天時剛好看到表哥從舅舅後面走過去，媽媽就順口問了句，「他現在在幹嘛？在哪裡工作？」，沒想到表哥竟直接嗆了句，「關你什麼事？」，氣氛瞬間急凍、場面相當尷尬，最後舅媽出來打圓場，「現在大家壓力都很大，多多包涵」，不過原po卻認為這完全是媽媽的問題，一看到就問對方工作，「被嗆活該」，但以媽媽的觀念來看，應該會覺得自己只是關心，好心被雷親，於是想問問網友們，「各位在這方面是怎麼看的？」。

網友紛紛表示，「長輩就醬啊，愛問工作問薪水問結婚」、「真的白目，沒話題別硬聊好嗎？丟臉」、「這就是一個你工作好或壞講出來都會有一堆屁事的爛話題」、「你媽真的活該，一堆只見過幾次的親戚也問啥時結婚」、「推表哥一勞永逸，很多長輩不被這樣對待都不知道要收斂」、「很多人以關心之名行八卦之實」、「問工作不到沒禮貌，但其實也不是關心你這個人，而是關心成就居多，在這疫情低薪敏感時期，挑別人痛處踩，也是白目」。

有網友則認為，表哥不禮貌，「這種通常都工作不怎樣，被戳到痛處」、「覺得你表哥無禮，問工作還好呀，又不是問薪水，有多玻璃心才不能問現況？」、「不然大家具體說一下，要聊什麼才不會白目啊」、「看來你的表哥工作不太好」、「還好吧，不熟也是會閒聊工作只是要看人吧」。

不過，有網友認為，雙方都有錯，「真的白目，但表哥蠻沒禮貌的，別人沒禮貌不用自己也沒禮貌，白目親戚隨便應付一下就好，場面搞這麼難看幹嘛」、「表哥是屁孩吧，不過三姑六婆式的閒聊的確不討喜」、「表弟對姑姑這麼衝，是有點不妥，不過身為姑姑的人如果感情不錯的話，怎麼會不知道哥哥的小孩在哪上班、在做什麼，要開口閒聊也選一下題目吧，不經思考的張嘴就來，被噴也是正常的」、「你表哥走過去也要被拿來嚼舌根，還是在讓他聽到的範圍，說他的事，你媽確實做了很多長輩會做的沒禮貌的事，但表哥也真的太衝了」。

有網友則建議，若長輩想條天可以聊自己的近況，「像是小孩大了可以開始自己想做的什麼事情、最近看什麼劇、以前這個年紀的時候的趣事…一堆可以聊，不用劈頭就問人家職業或是比較小孩，把重點放自己身上」。