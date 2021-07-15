「老師我想告解…」愛情迷航怎麼辦？盤點十大感情燈塔系FB粉專

老師我想告解⋯⋯

只要相處，不管是情侶、夫妻、家人難免都有摩擦，然而在面對這些所謂的「家務事」有時候可能難以啟齒，無法向身邊的人開口傾訴，這時轉而向不認識的人告解反而輕鬆許多，說不定還能因此得到中肯又受用的回覆！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，會根據網友來信、讀者投稿煩惱回覆的「感情燈塔」FB粉專，來讓這些經歷過人生的酸甜苦辣的作家、諮商師等人來替你解解惑，不過也提醒大家，若真的遇到過不去的煩惱也要記得求助專業的醫師、心理師唷。



image source：unsplash（示意圖）

NO.10 MissAnita 御姊愛

﻿作家徐豫以筆名「御姊愛」，寫下各種職場、情場故事，寫作領域涵蓋兩性、女力、美學。「御姊愛」時常在粉絲專頁分享網友分享自己面對到的感情、婚姻難題，不會果斷地給出答案，而是用第三者視角溫柔的提供不同面向的思考，中肯又不偏激的建議也為粉專吸引許多在愛情、婚姻中迷惘的粉絲。

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NO.9 海苔熊

擁有心理學背景的作家海苔熊曾出版有關「愛情心理學」的書籍，擅長以溫柔卻能夠觸動人心的筆調撫慰經歷愛情傷痛的每個人，並用分析給予關懷建議。

海苔熊開設「#海苔熊信箱」單元，回覆在感情、家庭中迷惘的網友投稿，透過模糊的方式提供觀點，讓有相同困擾的人也能做為參考。

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NO.8 我是小生

發跡於PTT的「我是小生」，是男女板名人，以理性感性兼具的回文出名，主要出現於BG板，曾出過「對愛入座」、「然後我們都懂了」等兩性關係書籍。

簽名檔「我是小生，偶爾客串回文，點綴你的人生」，幽默風趣的文筆替每個人的愛情故事調味，更撫慰了許多在愛情中受傷的男女。現在粉專仍經營著「#客串回文」，精闢又幽默的見解，吸引許多粉絲留言分享。

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NO.7 作家H

身兼電視名嘴、作家身份的「作家H」，經常上電視談論兩性議題，也出過超過10本愛情小說，「作家H」在網路上撰寫的文章中大多為探討兩性關係的話題，也常在粉絲頁或者信箱內，收到數十篇讀者來信詢問關於兩性的問題，「作家H」會將網友投稿的回覆放在部落格中，用文字安撫面對感情傷痛的讀者，希望在結束一段感情同時也重新檢視自我。

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NO.6 呂秋遠

被稱作「犀利的暖心律師」的呂秋遠時常在粉專上針對時事發表言論，也多次針對疫苗、政策發表看法，除了用法條告訴讀者對與錯，有時也化身成「感情告解室」，回應讀者投稿的感情事、家務事，不告訴你對與錯，用直接又一針見血的文字，告訴你「你可以這樣做」，獲得許多網友的認同與轉發，且會在每一次的貼文下貼上一首歌，為他的文章做註解。

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NO.5 欣西亞和Shane任翔

身為兩性專家、性諮詢治療師的欣西亞，時常在FB上分享與性愛相關的知識，有時候分享知識相關的資訊可能會覺得與你我遙遠。

但欣西亞也常分享網友面對性愛、感情上的疑難雜症，像是老夫老妻沒有激情、人妻戀上網路人夫、女友（男友）技巧不好等生活大小事，讓網友看了臉紅心跳卻又能夠在欣西亞的文字下有所收穫。

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NO.4 宅女小紅

什麼都能聊的部落客「宅女小紅」，因為被分手開始寫部落格，睿智又幽默滿點的開示話語成為許多網友的心靈導師，在結婚後更成為「媳婦界燈塔」。

在「紅媽咪的不快樂廚房」單元，回應各種婆媳間、情侶、夫妻之間的問題，直白又有趣，像是在跟隔壁鄰居聊天的回覆，讓苦情的經歷也頓時變得像是閒話家常般的輕鬆。

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NO.3 口罩男

作家「口罩男」對於兩性關係有獨特見解，以男性角度捍衛女性主權，FB粉專以分享寫實故事、生活日常居多，與老婆的好感情也令人稱羨。

口罩男設有「讀者來信」單元，面對對結婚還不確定、懷孕時懷疑丈夫不忠等問題，口罩男會以親身經歷並換位思考回應網友，不單只是從自己角度，也希望網友可以從媽媽、丈夫的角度去思考。

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NO.2 許常德的地下手記

兼任作家與流行歌曲作詞人許常德時常上政論節目談兩性關係等議題，經營的「許常德的地下手記」專門回覆網友的來信投稿，不管是家庭不和、情感不合、甚至是子女對爸媽的疙瘩，在這個粉專可以看見各種故事。

許常德曾在節目上透露，不認識的名人有時候也會因為出軌感到痛苦或矛盾，忍不住跑去向他訴苦、徵詢意見，許常德也常透過直撥向大家分享他的感情觀及網友來信，如果你受情所困，說不定可以到粉專看看會不會有與你相似的困擾。

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NO.1 張兆志 喬志先生

藝人張兆志（喬治先生）對愛情有獨特見解，在臉書上開設「愛情診斷室」，替網友解決感情上各種疑難雜症，有別於長篇大論的文章，張兆志以簡短、精準的一段話點醒為情所困的男女，更建立付費APP，收費諮詢戀愛煩惱。

不過，先前有網友抱怨付費使用他的「愛情診療室」App，卻被他以「沒收入憑什麼談戀愛？」等直接的話語回應，讓網友傻眼痛轟自以為是，但有部分網友認為張兆志講得確實沒錯，只是有時候回覆太直接，會讓原本心情不好的人比較難接受。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月11日至2021年07月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『隊網友感情來信回覆的FB粉專』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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