誰沒禮貌？長輩劈頭問工作遭晚輩嗆 網揪1重點：這才是真關心

為了維繫和晚輩間的好關係，長輩總習慣以自己的方式問候，不過有時候錯誤的關心卻容易讓對方感到不適。一名網友就分享自己媽媽在一次和表哥的對話中遭嗆的尷尬情景，掀起網友們論戰。

原PO在PTT「女孩板」發文表示，最近媽媽常常跟親戚視訊聊天，日前看她在聊天的時候，表哥剛好從舅舅身後走過去，結果媽媽就順口問了一下「他在哪裡工作？」沒想到表哥竟回一句「干妳什麼事」，氣氛瞬間急凍。對此，原PO認為媽媽劈頭就問人家工作，被嗆好像也還好，但依照長輩的觀念來看，可能會覺得「只是關心」，因此想問各位在這方面怎麼看？

貼文一出，網友們紛紛留言「真的白目，沒話題別硬聊好嗎」、「這就是工作好或壞講出來都會有一堆屁事的爛話題」、「如果說沒工作的話你媽要給他錢花嗎」、「長輩真的很愛問工作，沒別的話題了嗎」、「是沒別的可以寒暄嗎」、「這種關心是沒有意義的關心」。

不過也有網友持相反意見「覺得表哥無禮。問工作還好呀，又不是問薪水」、「這種通常都是工作不怎樣被戳到痛處」、「太過激動真的奇怪又無禮」、「長輩就愛問工作、問薪水、問結婚」；另一方面，部分網友則認為「兩邊都滿失禮的」、「一半一半，像我公部門一律跟別人說服務業，省得被追問」。

不過也有網友質疑「那長輩究竟可以聊什麼？」網友指出重點「關心的標準應該是被關心的人因此覺得溫暖」、「認真回，長輩聊天可以講自己近況，像是：小孩大了可以開始自己想做的什麼事情，或是最近看什麼劇、以前同樣年紀時的趣事」。