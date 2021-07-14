她到男友家作客被嫌懶惰沒幫煮飯 網友疑惑「有義務嗎？」

到另一伴家裡作客的時候，往往會疑惑要不要主動幫忙打掃環境，或是煮飯洗碗。日前，有網友就在網路上發文表示，自己的親戚帶女友回家，就碰上這種尷尬的狀況，讓她不禁感到疑惑，貼文一出立刻引起熱議。

原PO日前在臉書「爆廢公社」發文表示，親戚帶女友回家，卻遭媽媽嫌棄不會幫忙煮飯、洗菜，因為女方沒有主動過去詢問需不需要幫忙，只是默默坐在客廳滑手機，男友媽媽因此覺得她很懶惰，讓原PO感到非常疑惑「女生沒結婚有這種義務嗎？」

文章公開後，留言立刻出現兩派網友討論，一派認為既然是作客，表示「不是去當客人嗎？你有看過客人煮飯給主人吃的嗎？」、「還沒結婚就是客人，結婚之後就慘了」、「我媽都說，不管男朋友女朋友都是客人，哪有讓客人幫忙的道理！」，且也沒有論及婚嫁，似乎沒有義務幫忙。

另一派網友則認為這種問題無關身分，而是到別人家作客的禮貌，「跟人際關係相處一樣，去人家家裡吃飯，幫忙洗個碗也沒什麼，人家也沒應該要請我們吃飯，就互相囉」、「去朋友家吃飯問一下要不要幫忙不應該嗎？」、「互相程度可以隨著次數跟熟悉度增加而慢慢增加，有時候對方家人要看的只是女方有沒有那個心，而不是真的要求必須主動做些什麼」、「為什麼會想到義務，而不是想到是一種禮貌呢」。