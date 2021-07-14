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31歲男求婚遭拒被分手 心碎求助挽戀情遭網噴：不敢恭維

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在網路發文求助如何挽回女友。 圖╱pakutaso
網友在網路發文求助如何挽回女友。 圖╱pakutaso

結婚需要怎樣的條件呢？近日有民眾求婚被拒，女友更以他薪水低、負債多、理財觀念差等理由提出分手，傳訊息試圖挽回也遭冷處理，令他心碎問「難道麵包真的比較重要」？不過網友看完他的條件後卻毫不同情，紛紛吐槽「不嫁是對的」。

據原PO發文，近日他與女友求婚，女友卻表示「沒有嫁給你的信心」拒絕並提出分手，她表示原PO理財觀念差，31歲薪水僅3萬卻常花超過所得，還需撥1/3給父母用，目前已有近200萬負債，家中無房產又另有千萬負債。此外原PO之前酒駕騎車被開罰的事情，也讓女友認為他「可以避免的事卻仍要做」。

對這些指控原PO卻大呼冤枉，認為自己已在改正原先不佳的理財觀念了，東西也非亂買，應該要看物品的價值，此外經濟不寬裕只是現況，他還是有能力可以負擔一切的，何況未來他也有可能年薪百萬、當老闆，酒駕也僅一次是工作需要「我又沒錯」，希望女友不要只看現在，文中深情示愛「她嫌棄我嫌棄我的家人，但是我還是一樣愛她，希望跟她走一輩子」。

然而一切解釋似乎無法挽回女友的心，無論原PO如何傳訊息、打電話，或是直接到女友家中都無法聯繫上她，最後還換得一句「不要逼我封鎖你」，讓他無助詢問「該怎麼挽回這段感情」，引來大批網友熱議。

網友紛紛表示「支持女友分手」、「她不嫁你真的剛好欸」、「你確定現在是結婚的好時間？要不要考慮先把負債還清再談結婚」、「那就等你年薪百萬千萬再來求婚啊」、「不是錢的問題，而是你處理事情的態度，不敢恭維」、「看到那個以後年薪百萬千萬我不小心笑出來了」、「你這薪水養自己都有問題了」、「看到酒駕立馬再見」、「看完都不知道從哪吐槽了」。

由於文章情境誇張，不少網友也懷疑可能是反串文，但有不少女網友現身表示，「不是不可能」、「現實中真的有這種人」、「跟我前男友一模一樣」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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