見了心酸…媳婦生產完孤伶伶躺床上 公婆光逗嬰無聞問

女生結婚後與另一半的家人相處，並不一定都能遇到理想的婆家，彼此有衝突的時候，伴侶就扮演了很重要的角色。近日，就有網友在「Dcard結婚版」分享，一位朋友愛情長跑多年終於步入禮堂，妻子也懷孕了，但朋友的父母對媳婦並不是很重視，甚至孩子出生時，讓她一個人孤單躺在病床上，讓他看了相當心酸，文章一出也引起網友熱議。

原PO表示，聽到朋友抱怨家人對妻子並沒有很重視的時候，自己認為只要慢慢溝通遲早都會轉好。直到生產時，朋友在出差趕不回來，請他到現場探望。但眼前的一幕卻令他十分心酸，只見婆家所有人都圍在剛出生的小寶寶旁，卻沒有任何人去關心媽媽，讓她一個人孤零零的躺在病床上。他感嘆自己身為外人也無法多說什麼，只能建議朋友「你以後一定要好好的教育自己的父母」。

幾個月後，原PO的大嫂即將臨盆，父母卻也關心寶寶比關心大嫂更多，彷彿腦袋裡只有即將出生的孫子一般，於是他再三提醒父母，「以後絕對不要只顧著寶寶，而忘記自己的媳婦，我希望你們能當一個好婆家」。幸好父母有聽進去，也時常關心大嫂身體，讓他鬆一口氣，並在最後告誡大家，「生小孩最有壓力的一定是母親，希望婆家的家人不要滿腦子都只有自己的金孫，而忘記那個最痛、最辛苦的媳婦們」。

網友看完貼文紛紛讚美原PO，「你做得很棒，你的父母也很棒」、「這觀念太正確了」。也有人分享自己的經歷，表示「唯一在意的只有自己老公的態度，如果男生說『你比較重要』我覺得超級浪漫」、「我生完孩子時，娘家阿姨天天來報到，為的就是怕我產後憂鬱症，有人關心真的有差」、「是呀……生產時只有娘家媽媽會關心自己而已」。