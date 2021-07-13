阿嬤傳家金項鍊被丈母娘嫌醜典當3萬 網敲邊鼓：可以離婚了

你們家有傳家之寶嗎？父母親或是祖父母在子女結婚時，都會給媳婦一件傳家寶物，可能是戒子或項鍊之類的，讓子孫可以延綿不斷的傳下去。但有網友發現阿嬤親手給的傳家之寶竟被岳母拿去典當了3萬元，聽到消息後「眼淚不停流出來」。

原po在「Dcard」貼文表示，自己跟太太結婚幾年後某日，90歲的阿嬤把她60幾年前的嫁妝，一條金項鍊親手交給原po說「乖孫欸，這條金項鍊是給我孫長媳的」，原po也很聽話的把阿嬤金項鍊轉交給太太，太太也乖巧的把這條金項鍊傳家寶給丈母娘收起來。

日前原po得知，丈母娘把那條阿嬤給的金項鍊給典當了，還沾沾自喜的說「那條項鍊又老、款式又舊，拿去當了3萬塊」，原po氣急敗壞的問丈母娘說在哪家典當的，想看能否去贖回，丈母娘一臉不屑的說「上個月當掉了，現在去找應該早被融掉了」，「要不然，我把賣掉的錢，3萬還你」。原po聽聞當場眼淚不停流出來，其實「錢真的不是問題，在意的是阿嬤親手傳承的那份感覺，而妳女兒也就是我太太也只看過一眼，就被莫名其妙的當掉了」。

網友在看完貼文後，紛紛熱議並留言回應說「這真的不行，話說阿嬤的東西怎麼會給丈母娘保管」、「超過分，真的不是錢的問題耶」、「真的超級過分，無法接受沒禮貌的人耶」。

針對網友們的回應，原po表示，「都不敢讓阿嬤知道，60幾年的嫁妝，換來不對等的三萬塊，她傳承下來的心意被人糟蹋」。也因為這件事，原po跟太太娘家鬧得很不愉快，然而太太還跳出來拿油滅火說「不就是一條金項鍊而已」。

有網友敲邊鼓「可以離婚了」、「對方家庭看你沒有，建議趁早協議離婚」，更多網友說「太太真的是豬隊友欸，最後原po有找回項鍊嗎」、「覺得你太太也滿誇張的」。