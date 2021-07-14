北市公托私托7月20日解封收一半嬰幼 2優先對象可送托
【文：武美齡】
中央宣布7/12微解封政策後，有關教育、托育機構是否跟著解封的議題也受到熱議，台北市7/12已宣布公私立托嬰機構「0到2歲降載收托」政策，自7/20起有條件開放收托，收托總數不得超過原實際收托數的1/2，且可送托的家庭也有優先規定。
台北市政府表示，中央衛福部社會及家庭署自5月中起，發布三級警戒函文給各地方縣市政府表示，托嬰機構「以停托為原則，但可依地方各縣市政府實際情況調整」。社會局局長周榆修進一步說明，考量雙薪家庭工作需求或無其他親屬照顧後援的家長，北市托育機構相關人員於7月6日至8日起已專案接種疫苗，因此自7月20日起，臺北市公私立托嬰機構在三級警戒原則下，啟動「降載收托」，幼童分區照顧、分流接送等原則下提供托育服務。
台北市公托、私托微解封規則
台北市本次宣布的「0到2歲托嬰機構收托原則」，公私立托嬰機構必須符合兩點才能算通過，包括：
1.臺北市托育人員專案疫苗自7月6日至8日間的疫苗接種，接種率達95%。（計算14天產抗體保護力，最快為7月20日可以提供服務。若要配合北市府啟動收托，需機構單位的工作人員皆已接種疫苗。）
2.若機構內部有其他人員或新進人員進出機構，未接種疫苗前，需出示3日內SARS-CoV-2病毒核酸檢測（PCR）結果為陰性之證證明。
台北市公托、私托微解封，送托資格
此外，家長們最關注的送托對象，也就是到底哪些家庭可以送托孩子到托嬰中心呢？
1.第一線警消醫護人員之子女
2.雙薪家長無法安排家庭照顧假或無其他親屬照顧資源者
北市府婦女福利及兒童托育科科長粘羽涵說明，托嬰機構應依據「衛福部托嬰中心因應 COVID-19 感染管制措施指引」落實各項防疫工作。此外，需要採分區、分流及降載方式收托，並且規定機構內部收托總數不得超過原實際收托數的1/2，也就是所謂機構都需「降半數收托」。粘羽涵說，機構內每日維持幼童及工作人員的健康監測且需回報社會局。
周榆修局長也表示，托嬰機構以「降載防疫」為收托原則，上述所提到的提供服務對象，如第一線警消醫護人員之子女，以及雙薪家長無法安排家庭照顧假或無其他親屬照顧資源者，機構啟動服務前都需報執行計畫給社會局核定。
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