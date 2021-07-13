年薪65萬男相親50次仍單身！po「Excel戰績表」網炸鍋：不先反省自己？

婚姻不是兒戲，要找到一個適合自己的另一半，對有些人來說不難，但是有人尋尋覓覓也找不到，有一名27歲單身7年的男子，至今已經相親了50次，但都沒有結果，他也把這些經驗列成「Excel」表單，詳細紀錄介紹人、約會地點以及不合適的理由，網友看了也炸鍋「只能說是你的選擇標準有問題，審美不健康」。

根據陸媒「瀟湘晨報」報導，一名杭州27歲男子在網上發文，表示當晚要準備晚上人生第50次相親，每次相親前，都會先洗個澡、刮鬍子，換上得體的衣服，冬天的話再打個領帶穿上風衣，像是要去應徵工作一樣。

一名27歲男子相親50次都沒有結果。 圖／取自瀟湘晨報

他表示自己單身7年，經歷了50次相親，估計很多人會說很挑，但他認為「其實也沒那麼挑吧」，他也把具體相親內容製成了一張「Excel表單」，裡面詳細地記錄下了相親介紹人、約會地點以及不合適的理由等等，像是很胖、不喜歡、胖且愛鳥不鳥的態度、對方單親、不合適等等。

男子把過去相親經驗製成「Excel」表單，不合適理由包含很胖、不喜歡、胖且愛鳥不鳥的態度、對方單親、不合適等等。 圖／取自瀟湘晨報

男子把過去相親經驗製成「Excel」表單，不合適理由包含很胖、不喜歡、胖且愛鳥不鳥的態度、對方單親、不合適等等。 圖／取自瀟湘晨報

男子把過去相親經驗製成「Excel」表單，不合適理由包含很胖、不喜歡、胖且愛鳥不鳥的態度、對方單親、不合適等等。 圖／取自瀟湘晨報

他透露自己身高有180公分以上，身材勻稱，年薪約台幣65萬，家裡是拆遷戶，他覺得自身條件說的過去，而且對未來也有規劃，想找個合得來、三觀正常，不要滿腦子都是錢錢錢的女孩。他認為自己單身的原因是工作環境和交友圈比較小有關「原因不全在自己」，他也表示挑也是有原因「畢竟婚姻不是兒戲，不想變成二婚頭，寧可晚一點也要找到那個她」。

此文一出網友也炸鍋，紛紛留言回應「相親就像拆盲盒，一般都是驚嚇」、「24%是因為胖而告終」、「你可以寫本『相親記』」、「如果大多數女生在你看來都是胖的，只能說是你的選擇標準有問題，審美不健康」、「相親也要有刷選的呀？介紹個女的就去，自己心裡沒有目標的嗎？」、「為什麼這麼熱衷給你介紹胖的，你怎麼不反思一下自己？」。

男子看完網友回覆也解釋，每個人都有自己的要求，只不過真的很難，媒婆給的訊息只能打六七折吧，然後敢不去嗎？不去的話會被父母輪流罵，也不止一次跟父母說了要求，都是沒用的，父母只求是個活的就行了，至於媒婆才不管你，她們就是靠作媒吃飯的。