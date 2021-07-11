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他問交往週年「送女友機車合適嗎？」 網列缺點勸：要先試探

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友苦惱發文，詢問和女友的交往週年紀念日禮物，準備一台機車是否合適，如此一來女友可以避免搭大眾運輸工具增加染疫風險，也可節省通勤時間，貼文一出引起網友熱咧討論。圖片來源／ingimage
近日一名網友苦惱發文，詢問和女友的交往週年紀念日禮物，準備一台機車是否合適，如此一來女友可以避免搭大眾運輸工具增加染疫風險，也可節省通勤時間，貼文一出引起網友熱咧討論。圖片來源／ingimage

交往紀念日互相送禮一事往往令情侶傷透腦筋，擔心禮物不合適不僅沒加分還可能讓感情降溫。近日一名網友便苦惱發文，詢問週年紀念日送女友一台機車是否合適，如此一來女友可以避免搭大眾運輸工具增加染疫風險，又可節省通勤時間，貼文一出引起熱議。

原PO在PTT WomenTalk發文「週年紀念日送女友機車如何？」，他在文中說明疫情期間女友公司沒有採取居家上班，「每天都要搭乘大眾運輸工具通勤上班，要搭公車又要轉捷運。」原PO不捨女友舟車勞頓又增加染疫風險，且還需浪費兩倍的通勤時間，「明明騎車20分鐘就能到的地方，卻要花40分鐘以上搭車才能到公司」。

因為交往週年紀念日將至，原PO便靈機一動，希望送女友一台機車當作代步工具，「女友身材矮小瘦瘦的，我是想挑目前比較輕巧的機車給她。」他指出目前有在考慮Ionex i-One、MANY、CUXI之類的車，但因為本身對小車較少研究，「想問問大家有沒有比較推的？」

貼文一出引起網友熱議，許多網友指出送機車可能不是好選擇，「推有心好男人，但有先試探問過嗎？有些女生覺得騎車很曬不愛」、「空污嚴重、日曬雨淋，你確定她想騎車嗎？買車好了」、「公司附近有無地方停也是重點」、「不是每個女生都喜歡騎車的」、「我有車但是完全不願意每天上下班騎車20分鐘，寧願滑手機、聽音樂、睡覺、搭車多花一點時間，如果你買了可是她不想騎，可能會變成她心裡一個壓力跟愧疚感」。

也有部分網友認為原PO相當替女友著想，「好貼心～最好找容易立中柱，跟車廂裝東西空間大的款式」、「直接送台機車滿大氣的啊，可以嫁了吧」、「對女友不錯唷」、「我會選電動機車，環保就是新趨勢，i-One聽說不錯，還可以自己在家充電」。

疫情 情侶 居家上班 PTT 機車族

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