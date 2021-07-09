劈腿一個還不夠 人妻有了遭不孕症情夫抓包「還有第四者」

男女關係之中，只要出現第三者攪局，事情就很容易一發不可收拾。然而在最近日本，卻發生了與人外遇之後，才發現對方腳踏不只一條船，甚至還有「第四者」存在的案件。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，東京都一位上班族村上大吾（化名），跟一位名為田中陽子（化名）的女性有肉體上往來。然而，大吾其實有自己的妻子，陽子也有一位丈夫，因此男女雙方都是外遇，且都瞭解對方也同樣是偷情的狀況。

雙方暗中交往數個月後，陽子發現懷孕了。由於陽子和自己的丈夫婚姻並不美滿，因此她認為這個孩子應該是大吾的種。大吾不願意擔下責任，建議陽子把孩子打掉。雖然陽子不滿大吾不承認是孩子的爸，不過還是接受了墮胎手術，持續與大吾的外遇關係。

不過大吾結婚多年，雖然本人因為喜歡小孩子，和妻子經常行房，但就不見妻子懷孕。直到接受醫院檢查，才發現自己的精子活力太差，幾乎不可能自然讓人懷孕。大吾這才發現，有丈夫的陽子不只和他這個第三者外遇，恐怕還有其他的「第四者」甚至更多人存在，才會懷下身孕。結果大吾因此與陽子大吵一架，雙方的關係斷絕，最後還對簿公堂，因此曝光了這場多角的不倫關係。