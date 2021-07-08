男友「把她當狗在寵」！ 女天天被花式稱讚：當狗真好

情侶之間常會幫對方取甜蜜的暱稱，也會有外人無法理解的互動方式，為戀愛生活增添一些情趣。近日一名女網友發文分享男友常會莫名的寵溺她，如此奇特的互動方式讓她覺得男友「把她當成狗」，貼文一出引起熱議。

原PO在Dcard發文「這是把我當成狗吧」，她在文中先說明人狗培養感情的方式，「就是在牠可愛時摸摸頭，機車時不理牠，做對事就稱讚。」而她家人就是依照以上的方式寵溺家裡的狗，「我家人對狗講求一個愛的教育，任何可以稱讚的都能稱讚。」

原PO話鋒一轉，她說遇到現任男友時曾跟對方說過「自己是一個很需要被肯定的人」，因為出了社會之後不像學生時代可以因為成績就獲得稱讚，「沒有那麼容易得到認可，頓時間失去了很多自信。」交往後沒多久，原PO感受到男友對她十分寵溺，「有點像小公主被捧在手心上的感覺，但他的話語時不時讓我有種違和感。」

某天原PO與男友共進晚餐時，男友突然用寵溺的眼神看著她說：「好乖喔～還會吃飯～」原PO才突然驚覺男友並非把自己視為小公主，「是狗！！原來這種寵溺感就是人對寵物的感覺啊！」此後原PO便與男友建立了「人狗之間的情誼」，舉凡煮飯、買菜、寄信、跑腿、收東西，男友都會稱讚原PO「好乖」，讓她又好氣又好笑，「總之差不多是狗的標準吧。」文末原PO也幽默表示「當女友太累了，當狗真好」。

貼文一出引起熱烈討論，「看你們的互動真的很有幸福感」、「哈哈哈當狗挺快樂的對吧？」、「真的是被當毛孩在稱讚哈哈，不過兩個人之間用稱讚代替責備，真的對穩定感情比較有幫助」、「雖然這花式誇獎真的很想笑，但是心裡莫名感覺甜滋滋的」。

也有網友分享自己的情侶互動日常，「我男友對我也是這樣，只是把一杯水穩穩的放在桌上，我男友：哇～妳好棒喔」、「星期六電腦沒有網路剛好男友回家，我就跟他說我修好了網路，他就跟我說「會修電腦的豬很稀有欸，上綜藝節目可以賺很多錢哦！」。