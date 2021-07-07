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只靠一條繩子…阿祖奇招育兒 網讚聰明：體驗拉大魚的感覺

聯合新聞網 / 綜合報導
一位媽媽網友分享家中特殊育兒法，笑翻上萬人。圖擷自《爆廢公社公開版》
一位媽媽網友分享家中特殊育兒法，笑翻上萬人。圖擷自《爆廢公社公開版》

全國三級警戒延長至7月12日，許多家長請假在家照顧小孩，顧到厭世快崩潰。一位媽媽網友分享自家育兒方式，阿祖只用一條繩子就能掌控學步的小孩，網友笑稱「可以體驗拉大魚的感覺」、讚「阿祖厲害」。

一位媽媽網友在《爆廢公社公開版》發文表示，歇業在家照顧小孩，6個半月大的女兒「已經很會爬，也會扶著牆壁、桌子走路了」，每天讓女兒坐「螃蟹車」30分鐘學走路。

原PO表示，平日女兒學步時，女兒的阿祖也會一起陪同，還分享一張阿祖特殊育兒絕技照，照片中阿祖悠閒地自家庭院的躺椅上，躺椅上綁著一條繩子，另一端繫在小女娃學步車，這樣可以控制小女娃的滑行距離，自己也可稍做休息。原PO笑稱這真是「阿祖的智慧」，問大家有沒有「好笑又安全的育兒方式」，可以一起交流。

貼文曝光，網友紛讚「阿祖怎麼那麼聰明啊，這樣都不怕跑遠」、「阿祖厲害，標準配備」、「這個放養法真棒」、「想起以前...阿嬤把我跟我家的狗綁在一起」、「鄉下小孩就是猛，我小時候練到能拖著阿祖跑」、「如果用釣竿綁著車車，嚕太遠的話收線，不只可以顧小孩還可以體驗拉大魚的感覺」；還有人歪樓問「我注意到的是阿祖的椅子，請問好躺嗎？我一直想要買」。

許多網友也被小女娃的「螃蟹車」喚起恐怖記憶，驚呼「螃蟹車對腳有傷害！對大人的腳掌傷害」、「螃蟹車⋯每一次壓到腳指都是爆擊」、「被螃蟹車輾到腳真的會看見上帝」、「真的耶！我看見我侄子坐螃蟹車衝過來，我跑的比他還快」。

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