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他受疫情衝擊曾失業 岳母一舉動讓眾人動容「要好好孝順她」

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情嚴重，使得很多人失業。示意圖／聯合報系資料照
疫情嚴重，使得很多人失業。示意圖／聯合報系資料照

新冠肺炎疫情爆發後，許多人的工作受到影響，不是被迫放無薪假，不然就是失業，即使政府有給予紓困補助但也只是杯水車薪。一名網友有感而發地分享自己的故事，他去（2020）年在疫情期間丟了工作，在失去生計當下岳母不動聲色地給予援助，還不斷地塞紅包救急，讓他感動不已。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」透露，去年第一階段疫情爆發時他失業了，他和老婆為了不讓家人擔心，於是謊稱自己被挖角。當時所有人都相信了，唯獨岳母沒有表達意見，之後還不斷地要他老婆回娘家，但每次老婆回來後都提著大包小包的菜，偶爾還會帶回紅包袋，裡頭還裝有現金。

原PO打電話詢問為何會有這些錢，岳母都會說是「簽牌中的」，要讓他買些東西給兒子。後來原PO找到工作，到了年底也較穩定發展，有次岳母到家裡，他忍不住問說「阿母，妳之前為什麼簽牌那麼容易中？」岳母回說「這是我厲害的地方」，但原PO吐槽地說「妳不是槓龜之后，最好會中啦」，沒想到岳母淡淡地表示「知道就好啦，你長得這付德行，最好有人會挖角啦」。

岳母一句話暗示著她早已知道原PO的困境，只是不願意戳破，私下出手援助，讓原PO聽了非常感動，「岳母是一種很神奇生物，還記得當時聽到我岳母這樣說，我足足躺在床上三天爬不起來」。

貼文讓許多人看了很暖心，「知女莫若母，當女兒會突然這樣說的時候，身為岳母只是不想搓破善意的謊言，也用自己的方式去愛自己的女兒一家人，讓你自尊心不會受傷，這是有智慧的岳母，得來不易」、「你該慶幸娶對老婆，有個挺你的丈母娘」、「岳母厲害，看破卻不說破」、「真正的家人就是這樣，嘴巴嫌，關懷都在行動裡」、「把你當兒子在疼的岳母，要好好孝順呦」。

新冠肺炎 失業

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