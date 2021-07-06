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異性相處學問多！ 眾全指「2點致命特質」：絕對無法接受

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶之間因為雙方互動更多，有時會發現對方的某特質自己無法忍受。近日一名女網友發文詢問「無法接受的異性特質」，貼文引起廣大網友回應。圖片來源／ingimage
情侶之間因為雙方互動更多，有時會發現對方的某特質自己無法忍受。近日一名女網友發文詢問「無法接受的異性特質」，貼文引起廣大網友回應。圖片來源／ingimage

人與人之間的相處有很多學問，而互有好感的兩人若要進入情侶關係要考慮的事情又更加複雜，在深入瞭解對方的同時，有時可能也會發現對方的一些習慣、觀念與自己並不適合。近日一名女網友便發文詢問「無法接受的異性特質」，貼文引起廣大網友回應。

原PO在PTT女孩板發文「絕對無法接受的異性特質」，她在文中說明過去曾覺得某人一切條件都十分完美，「內在外在都不錯，相處起來也很ok。」但如果對方有某些特點，她就會完全無法忍受，「我自己是完全無法接受吃東西會發出聲音的人⋯外型再優、個性再好都不行，除非他願意改。」文末原PO也詢問廣大鄉民「怎麼樣都無法接受的特點是什麼？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛指出生活習慣很重要，「抖腳、吃飯嘖嘖嘖」、「抽菸、吐痰，坐著時翹腳鞋底對著別人」、「吃東西發出聲音、不孝順、沒禮貌」、「吃檳榔完全不行」、「抖腳、牙齒不乾淨」。

多數網友則認為「衛生習慣不佳」與「自我中心」是最無法忍受的兩個特點，「衛生習慣不好，上廁所把馬桶弄得很髒」、「衛生習慣不好、愛吹牛、自我中心」、「無同理心、自大、沒禮貌、愛算計」、「油嘴滑舌、愛批評人、愛開黃腔、自以為是」、「自私的人，曾經遇過一位會把自己鞋子髒的地方抹在捷運電扶梯的，學歷、外表、品味、工作甚至家庭都很完美，整個傻眼」。

情侶 PTT 兩性關係

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