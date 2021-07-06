結婚隔天婆家要討聘金 女回「6字」…最終離婚收場

結婚是人生大事，卻常常在過程中因意見分歧鬧不愉快，甚至導致最後走上離婚一途。一名女網友分享自己的故事，夫家在婚後次日要討回16萬元聘金，她回了「6個字」，「從此開始糟啦！」最終以離婚收場。

一位女網友在《爆怨2公社》發文寫道，日前看到離婚後前夫家要討回金飾的案例，也想起自己的親身經驗。原PO表示，在結婚辦桌後的隔天，夫家馬上要回聘金16萬元，她回了一句「那是我爸媽的」，從此婚姻就開始有了裂痕。

原PO表示，「每個地方結婚風俗民情本就不同，『聘金』是台灣的禮俗！用意多是答謝女方父母生女育女到嫁人」。「剛開始談的聘金很簡單，沒有大小就是12萬而已，是前公公在我家訂婚日祭祖時自己加4萬現金變成16萬元」。

對於女方的嫁妝，原PO表示「他們自己說家裡全部齊全不要嫁妝，於是我媽在我們新人身上下手，棉被頂級羊毛、萬元寢被套組、整組訂製西裝、加重黃金和領夾……等，採買這些我人全部在現場！所以我敢說總價一定有到16萬元。」

但沒想到，夫家在婚後隔天就開口要討回16萬元聘金，令她傻眼。原PO表示，「那是古禮，答謝的意思！不是現在人刻意扭曲的『買賣』」，娘家真的不缺這16萬元，「不還是因為憑什麼對方那麼計較又沒事先約定，逼我還…我就一定要還？」，更加碼爆料「她女婿4個收的都比我高，她還過誰了？」

貼文曝光引發熱議，有網友直言「會計較結婚花費的，一律沒有結婚資格」、「離婚會要金飾要錢的男方都不知道在垃圾什麼的」，更多人提建言表示，「結婚前真的什麼都要看清楚～包括對方的家人生活習慣個性…」、「聘金覺得雙方合意就好，付出去再討回來的家庭很假！恭喜你逃離了」、「加油！祝妳順遂」。