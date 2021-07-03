快訊

北市市場專案再增5確診 北農、環南市場共累計達205例

他自封「平鎮地下市長」桃園30里長集體貪汙判重刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平常客套喊乖又孝順！男友媽私下勸「跟她玩玩就好」女心碎了

聯合新聞網 / 綜合報導
女生偶然聽到男友媽媽一句「你跟她玩玩就好」，覺得平時都被客套話騙了，相當受到打擊。 示意圖／ingimage
女生偶然聽到男友媽媽一句「你跟她玩玩就好」，覺得平時都被客套話騙了，相當受到打擊。 示意圖／ingimage

情侶從認識到結婚不容易，中間可能會經歷許多的磨合和紛爭，要能有效溝通解決，才有辦法一起走下去。有一名女網友發文表示，最近在和男友講視訊電話的時候，突然聽到他媽媽說「你跟她玩玩就好」，讓她打擊非常大。

網友在臉書「爆料公社」發文說，近來在跟男友講視訊電話的時候，聊到一半男友媽媽就突然敲門，男友把手機放在床上去開門後，走靠近手機，這時媽媽也走過來看到畫面，直說「講電話？還在跟她交往嗎？」，這時男友沒有講話，但有試圖想掛掉電話。

因為電話角度剛好能看到一點畫面，原po這時看到男友媽媽抓著他的手說「你跟她玩玩就好，我朋友她那個女兒比較好」，這時電話就被男友掛掉了，雖然男友事後有打電話解釋，但原po覺得打擊很大，需要一點時間消化。

原po也表示自己蠻愛男友的，男友是單親家庭，他媽媽晚婚年紀算大，所以她也常常寄一些補品類過去男友家，男友媽媽也都很客氣的說她很乖、很孝順，原po也心碎說「果然都是客套話！她打從心底根本不喜歡我」。

此文一出也引起網友熱議，「又是媽寶…媽媽佔有慾很強！這種不是良配慎選啊！妹妹」、「分了吧！雖然痛，但是總比以後衍生更多問題好」、「看來又是不被家人祝福的感情了」、「趕快分手 不要在他身上浪費時間 」。

不過也有人認為「男友自己有沒有這想法很重要」、「想要好好在一起就是與男友講好這一點，把問題提出來對大家都好」、「媽媽的問題很大，所以為了避免以後相處尷尬還是溝通一下，不能就分手，很簡單」。

延伸閱讀

省錢女友「五金行剪指甲、規定一起洗澡」他嘆：出門都覺得丟臉

年過40還要報備「跟誰去哪幾點回家」 她生活、婚姻全因母親毀了

她發勸世文「有些話千萬不要跟婆婆講」 一票苦主狂點頭

打電話給老婆「總是陌生人接」！老公驚嚇求助釣出過來人解謎

相關新聞

平常客套喊乖又孝順！男友媽私下勸「跟她玩玩就好」女心碎了

情侶從認識到結婚不容易，中間可能會經歷許多的磨合和紛爭，要能有效溝通解決，才有辦法一起走下去。有一名女網友發文表示，最近在和男友講視訊電話的時候，突然聽到他媽媽說「你跟她玩玩就好」，讓她打擊非常大。

【晨光家長幫幫忙】劉昭儀／歡迎光臨！小學裡的便利商店

在台灣密集的城鄉聚落中，便利商店不只是家長們的好鄰居，更是孩子最親近的快樂天堂！雖然大多數家長並不願意讓孩子常吃零食，但...

她發勸世文「有些話千萬不要跟婆婆講」 一票苦主狂點頭

自古以來婆媳問題都是不少家庭遭遇到的難題，台灣近來傳統大家庭減少，許多新婚夫婦都傾向選擇不與公婆同住，婆媳之間的爭端以改善不少。但近日一名網友發文分享，有些話「千萬不要在婆婆面前講」，否則可能引起軒然大波，貼文引起許多苦主共鳴。

年過40還要報備「跟誰去哪幾點回家」 她生活、婚姻全因母親毀了

世上父母都關心孩子，但如果干涉的太過度，對兒女的發展也並不是一件好事。最近日本媒體，就報導一則因為母親的控制欲太強，搞亂女兒人生的案例。

【走味關係】走味關係／如果我有一座新冰箱

突然就開始對冰箱的容量愈來愈不滿意。想保鮮的東西真的太多，買不到的生鮮蔬果、無法親手挑選的當日肉品，甚至是早餐的麵包，都...

買不起房怎辦？他帶女友跟爸媽住一輩子「等繼承」 網狂轟：自私

結婚買房是許多人的人生目標，但就有一名網友代朋友發文表示因為負擔不起台北房價，便打算和女友婚後一起同住在爸媽的30年老宅，「不如不買房，住家裡以後等繼承」，但他也擔心房屋老舊，恐怕沒辦法讓他住一輩子。沒想到，文章一出立刻引起網友撻伐，不少人留言砲轟「超級自私！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。