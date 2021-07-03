平常客套喊乖又孝順！男友媽私下勸「跟她玩玩就好」女心碎了

情侶從認識到結婚不容易，中間可能會經歷許多的磨合和紛爭，要能有效溝通解決，才有辦法一起走下去。有一名女網友發文表示，最近在和男友講視訊電話的時候，突然聽到他媽媽說「你跟她玩玩就好」，讓她打擊非常大。

網友在臉書「爆料公社」發文說，近來在跟男友講視訊電話的時候，聊到一半男友媽媽就突然敲門，男友把手機放在床上去開門後，走靠近手機，這時媽媽也走過來看到畫面，直說「講電話？還在跟她交往嗎？」，這時男友沒有講話，但有試圖想掛掉電話。

因為電話角度剛好能看到一點畫面，原po這時看到男友媽媽抓著他的手說「你跟她玩玩就好，我朋友她那個女兒比較好」，這時電話就被男友掛掉了，雖然男友事後有打電話解釋，但原po覺得打擊很大，需要一點時間消化。

原po也表示自己蠻愛男友的，男友是單親家庭，他媽媽晚婚年紀算大，所以她也常常寄一些補品類過去男友家，男友媽媽也都很客氣的說她很乖、很孝順，原po也心碎說「果然都是客套話！她打從心底根本不喜歡我」。

此文一出也引起網友熱議，「又是媽寶…媽媽佔有慾很強！這種不是良配慎選啊！妹妹」、「分了吧！雖然痛，但是總比以後衍生更多問題好」、「看來又是不被家人祝福的感情了」、「趕快分手 不要在他身上浪費時間 」。

不過也有人認為「男友自己有沒有這想法很重要」、「想要好好在一起就是與男友講好這一點，把問題提出來對大家都好」、「媽媽的問題很大，所以為了避免以後相處尷尬還是溝通一下，不能就分手，很簡單」。