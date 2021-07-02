她發勸世文「有些話千萬不要跟婆婆講」 一票苦主狂點頭

自古以來婆媳問題都是不少家庭遭遇到的難題，台灣近來傳統大家庭減少，許多新婚夫婦都傾向選擇不與公婆同住，婆媳之間的爭端改善不少。但近日一名女網友發文分享，有些話「千萬不要在婆婆面前講」，否則可能引起軒然大波，貼文引起許多苦主共鳴。

原PO在Dcard發文「過得再好自己知道就好，千萬不要在婆婆面前講」，她在文中說明目前與老公搬出去自己住，假日會回婆家吃飯。老公在她眼中相當顧家，愛料理愛打掃，「後來才發現，在婆婆眼中他是挑食、難養的傢伙。」

婆婆常常會問原PO都煮什麼給老公吃，但原PO想了想，發現其實通常是老公負責煮飯，「目前早上一醒來都是他問我要吃什麼去弄，午餐他都自己帶自己的便當（我習慣外食），晚餐一樣還是他在弄，或是買外面。」目前在家工作也幾乎是老公在煮飯，因此婆婆詢問時原PO總是不敢透露太多。

因為原PO過去曾聽朋友分享慘痛經驗，原來是朋友曾跟婆婆說她老公都會寵她、家事也都會做，「後來她才知道婆婆私下超北送，因為他兒子從沒有這樣對她，氣得要死。」後來原PO有跟自己婆婆聊天，「她在講她以前嫁過來多辛苦的故事。」對此，原PO再次證實「自己過得好就好，真的不要說太多私下跟老公之間的事，保持適當的距離真的最美。」

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛分享親身經驗，「剛交往的時候，老公特別紅酒醃牛排，煎了一大塊，然後送到學校給我吃，結果婆婆也不知道是開玩笑還是真的不爽，說她都沒吃過老公煮的」、「現在求婚有鑽戒很正常，之前給我婆婆知道有鑽戒，氣到一哭二鬧三上吊」、「之前男友帶我去合歡山看雪，結果不小心被他媽知道，就馬上傳了一堆訊息逼問男友說『為什麼沒有帶爸媽去？都沒有想到爸媽嗎？』等等情緒勒索的話」。