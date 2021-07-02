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年過40還要報備「跟誰去哪幾點回家」 她生活、婚姻全因母親毀了
世上父母都關心孩子，但如果干涉的太過度，對兒女的發展也並不是一件好事。最近日本媒體，就報導一則因為母親的控制欲太強，搞亂女兒人生的案例。
根據日本媒體「All About」報導，一位43歲的千富美（化名）女士透露，她有個控制欲十分強烈的母親。從學生時代起，這位母親就常嚴格規定她的一舉一動，每天不管吃什麼東西、跟誰出去玩，都得向她一一報備，讓千富美相當困擾。
千富美後來畢業上班，與一位小他兩歲的男性同事交往，在32歲那年結了婚。本來以為能夠就此迎接新生活的她，卻沒想到母親仍然百般叨擾，三不五時就跑來他們家，嚴重干擾她與丈夫的生活。在這種情況下，千富美不願意拖丈夫下水忍受這一切，只好主動提起離婚。
結束婚姻之後，千富美專心在職場打拚。雖然母親有時也會殺到公司來找她，不過至少會有職員把千富美母親擋在門外，讓千富美取得一時的安寧。然而好景不常，千富美父親後來生了重病，三個月後去世。由於母親已經69歲了，因此不可能放任她一人獨居，只好讓她過來和自己一直住。
結果，即使千富美都已經年過40了，每次外出還是會被母親問「要去哪，去找誰，幾點回來」，彷彿回到學生時代一般。千富美後來雖然又找到了新的男友，但因為過去的經驗，未來感情該怎麼持續，人生接下來該怎麼走，而不再度被母親所破壞，是千富美相當擔心的事情。
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