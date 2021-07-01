快訊

【7/1確診地圖】增47例本土3例境外、死亡13例！ 陳時中：群聚需要釐清

撐不下去了！福和客運8月停駛營運 衝擊基隆到新店運輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

步入婚姻前三思！她列舉觀察「2重點」 網認同：全都中

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享在婚前需觀察「2大重點」，才能避免婚後感到後悔或難以適應。 示意圖／ingimage
一名網友分享在婚前需觀察「2大重點」，才能避免婚後感到後悔或難以適應。 示意圖／ingimage

步入禮堂是人生的重大決定之一，有些人對婚姻有所憧憬，但也有許多人對婚後生活感到畏懼。一名網友就透露，自己目前已經結婚兩年多，並列出她認為在結婚前必需觀察的「2大重點」，分享給尚未踏入婚姻的女性參考，而文章曝光後，許多網友紛紛大讚認同。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，自己在兩年多前結婚，想給尚未結婚的女性一些建議。首先，她認為若另一半在做任何決定前都要先詢問長輩，或是不論發生什麼事情總習慣「奪命連環call」，以及生氣時會動手打人、不打人但摔東西等，只要有這幾樣特質的對象，都該優先避免。

她接著說，扣除上述應避開的類型外，剩下就得靠自己去仔細觀察，對此，她提出「兩大重點」。第一點是「婚前一定要同居」。她說明，兩人的生活方式勢必有所差異，同居後一定會有爭執，可以在此時就開始磨合，若溝通不來，也不用期待對方婚後會改變，可以儘早分開，並要特別注意衛生習慣、對做家事的態度等，試著描繪婚後家務的分配。

而第二點則是「了解婆婆的日常習慣」。原PO指出，如果婚後得和婆婆同住，在婚前一定要多去對方家裡吃飯，觀察婆家的環境，包含如何清潔、有沒有囤物習慣、冰箱狀況，甚至是冰箱食物有沒有過期、剩菜會怎麼處理等細節，如果有任何自己不能接受的狀況，就趕快分手，捨不得分的話就存好搬出去住的錢，否則婚後、尤其是有小孩後，一定難以忍受。

原PO無奈地說，這些是她的切身經歷，因為她的婆婆就是什麼東西都要留著不丟、冰箱食物總是塞滿滿的人。近期有了小孩，她最後決定要搬出去住。網友則紛紛留言「婚前同居真的要」、「還是保持一點距離美感」、「走進婚姻裡不要失了自己」、「看到這篇太有感觸，遇到同路人」、「兩點完全都中」、「句句講到心坎裡」等，大讚認同。

結婚 婚姻 婆婆 Dcard

延伸閱讀

用妻生日中頭彩1.39億分老婆432萬 遭網酸：鐵公雞

電商行銷是夢幻職業？ 他掀「殘酷現實」：沒有想像的美好

若7月12日解除三級「敢出門嗎？」網曝經驗喊：瑟瑟發抖

不知自己懷孕 英國出現年紀最輕「小媽媽」年僅11歲

相關新聞

貓的報恩？毛孩離世約定「要當我女兒」 她生娃見胎記惹哭網友

面對家中毛小孩離世，對主人來說是心痛之事。一名女子所養的愛貓過世，與牠約定要回來當她的女兒，沒想到日前生小孩，竟發現女兒腿上的印記與愛貓相同，讓女子認為是愛貓回來了，讓不少網友看完直呼感人。

步入婚姻前三思！她列舉觀察「2重點」 網認同：全都中

步入禮堂是人生的重大決定之一，有些人對婚姻有所憧憬，但也有許多人對婚後生活感到畏懼。一名網友就透露，自己目前已經結婚兩年多，並列出她認為在結婚前必需觀察的「2大重點」，分享給尚未踏入婚姻的女性參考，而文章曝光後，許多網友紛紛大讚認同。

看到他就鹿了？我家貓會後空翻？15大「情場流行語」先搞懂再出手

一句話就能讓對方心癢癢！不管是處於曖昧讓人受盡委屈的階段，或是苦苦暗戀不知對方到底有沒有意思時，很多人都會使用一些術語表達不同的感情狀況，除了綠茶婊、工具人等大家都已經非常熟悉的詞語外，也有許多人會說「掛睡」、「鹿了」等流行語，猛然一看完全猜不出是什麼意思，讓人一頭霧水。

【遠距婚姻教我的事】Maya／遠方擁抱的能力

五月十九日全台防疫警戒升三級，跨縣市交流幾乎暫止，不要說跨國遠距，就連台灣南北都遙遙阻隔，好多家人、伴侶就此分隔兩地而心...

【賞文迴響】Noliko／打工是孩子成長的養分

拜讀4月19日作者劉愛玲的〈孩子打工的收穫〉，想起我家孩子在日本打工的情景。

當年為愛「不收聘金帶球登記」 夫外遇離婚她求回娘家遭拒

結婚是需要慎重考慮的終身大事，因為結婚除了需要雙方情投意合，也需要處理兩方家庭的事務，萬一處理不妥，日後難免產生嫌隙。一名女網友便發文分享自己的姐姐結婚時跟父母鬧得不愉快，現在丈夫外遇離婚，姐姐想要帶孩子回娘家，父母卻不允許，讓夾在中間的原PO相當迷惘與為難，貼文引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。