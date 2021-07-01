步入婚姻前三思！她列舉觀察「2重點」 網認同：全都中

步入禮堂是人生的重大決定之一，有些人對婚姻有所憧憬，但也有許多人對婚後生活感到畏懼。一名網友就透露，自己目前已經結婚兩年多，並列出她認為在結婚前必需觀察的「2大重點」，分享給尚未踏入婚姻的女性參考，而文章曝光後，許多網友紛紛大讚認同。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，自己在兩年多前結婚，想給尚未結婚的女性一些建議。首先，她認為若另一半在做任何決定前都要先詢問長輩，或是不論發生什麼事情總習慣「奪命連環call」，以及生氣時會動手打人、不打人但摔東西等，只要有這幾樣特質的對象，都該優先避免。

她接著說，扣除上述應避開的類型外，剩下就得靠自己去仔細觀察，對此，她提出「兩大重點」。第一點是「婚前一定要同居」。她說明，兩人的生活方式勢必有所差異，同居後一定會有爭執，可以在此時就開始磨合，若溝通不來，也不用期待對方婚後會改變，可以儘早分開，並要特別注意衛生習慣、對做家事的態度等，試著描繪婚後家務的分配。

而第二點則是「了解婆婆的日常習慣」。原PO指出，如果婚後得和婆婆同住，在婚前一定要多去對方家裡吃飯，觀察婆家的環境，包含如何清潔、有沒有囤物習慣、冰箱狀況，甚至是冰箱食物有沒有過期、剩菜會怎麼處理等細節，如果有任何自己不能接受的狀況，就趕快分手，捨不得分的話就存好搬出去住的錢，否則婚後、尤其是有小孩後，一定難以忍受。

原PO無奈地說，這些是她的切身經歷，因為她的婆婆就是什麼東西都要留著不丟、冰箱食物總是塞滿滿的人。近期有了小孩，她最後決定要搬出去住。網友則紛紛留言「婚前同居真的要」、「還是保持一點距離美感」、「走進婚姻裡不要失了自己」、「看到這篇太有感觸，遇到同路人」、「兩點完全都中」、「句句講到心坎裡」等，大讚認同。