當年為愛「不收聘金帶球登記」 夫外遇離婚她求回娘家遭拒

結婚是需要慎重考慮的終身大事，因為結婚除了需要雙方情投意合，也需要處理兩方家庭的事務，萬一處理不妥，日後難免產生嫌隙。一名女網友便發文分享自己的姐姐結婚時跟父母鬧得不愉快，現在丈夫外遇離婚，姐姐想要帶孩子回娘家，父母卻不允許，讓夾在中間的原PO相當迷惘與為難，貼文引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「不收聘金的賠錢貨」，她在文中說明姐姐今年因為丈夫外遇離婚，「從婆家搬出來後想帶著孩子回娘家。」但因為姐姐當初結婚時跟父母鬧翻，「幾個月過去了，爸媽依然堅持不許她回來住，也避不見面。」原PO想勸雙方和好反而被爸媽唸了一頓。

原PO表示當初姐姐結婚時，爸媽拿出幾百萬想幫助姐姐買婚房，「怕她住婆家會產生摩擦、受委屈，但姐姐決定聽男友的話住婆家。」原PO的爸媽擔心女兒吃虧，因為「姐姐要辭掉工作嫁到外縣市，還得跟公婆住，犧牲職業生涯生小孩、帶小孩，孫子又要隨男方姓。」於是原PO的爸媽向男方提出要收聘金，「那筆錢他們會幫姐姐保管。」

沒想到男方不願意給聘金，姐姐也「執意什麼都不要就要嫁去男方家，先上車後補票，大著肚子直接跟男友登記結婚去了。」對此原PO的爸媽氣瘋了，「他們很心寒，出發點都是想讓姐姐得到保障，她卻這麼不會為自己打算。」

這幾年家裡只剩原PO還有跟姐姐聯絡，「連姐夫外遇導致離婚的事都是我和爸媽說的。」原PO若向爸媽提起姐姐要帶孩子回家住的事，爸媽都會情緒激動地告誡原PO，更說原PO要是不自重，「不在住外面或跟男方要聘金中二擇一，他們也不要我這個不自愛的女兒了。」對此原PO相當苦惱聘金的事情，擔心因為聘金的事情被爸媽認為是「賠錢貨」。

貼文一出引起熱烈討論，許多網友指出原PO誤會父母的意思，「妳爸媽是說：住外面、給聘金擇一吧，而不是非要聘金不可」、「妳爸媽的反應其實不是在乎錢啊！是妳姐的態度讓他們心寒」、「是妳姐自己先不尊重妳爸媽的，硬是帶球嫁又先斬後奏，現在離婚還想要回娘家」、「完全能理解妳父母暴走的心情啊，他們不是硬要妳未來結婚要收聘金。妳以後只要能保證在任何情況下有辦法照顧好自己，我想他們就可以點頭了，『女兒可能會把自己搞砸』是他們不能接受的底線」。

也有網友建議原PO可以先嘗試帶姐姐的小孩給爸媽看看，或許可以促使雙方和好，「帶妳姊姊小孩回家給妳爸媽看一下，久了其實老人家都會心軟。之後也許也可以建議一下，孫子改成自己家裡的姓，這樣爸媽心應該會更軟」。