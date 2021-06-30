整理房間發現男友的前任小本子 赫見兩張超音波照嚇傻

男女在交往期間，對方與前任的交往日記敢看嗎？一名女子在dcard上PO文，提醒大家「沒事不要整理房間」。她在心血來潮下，發現男友與前任女友交往的小本子，在翻閱著他與她之間的大小瑣事時，卻驚見兩張清楚的超音波照，讓她嚇到不知所措，想問網友究竟要「蓋牌」還「掀牌」，直接找男友當面問清楚。

原PO表示，男友從未跟她提及與哪任女友有過小孩，在未知的情況下，看見這兩張超音波照片，讓她頓時不知所措，因為她不能肯定這到底是有沒有中獎，所以上網求教網友。網友多數認為，應向男友問清楚，免得萬一真有小孩，若日後兩人結婚，恐會有更多的問題；有人認為，不管小孩有沒有生下來她都不能接受，有的話是牽扯一輩子，沒生下來選擇墮胎則會有良心上的問題。

原PO隨後還更新文章補充後續發展。表示已向男友掀牌，男友也給了清楚的回答，表示之前未提是不知如何開口，但與前任的小孩並未生下來，最終是選擇墮胎一途，女方現也已嫁人。讓她覺得，還好小孩沒出世，如果有的話，真的會無法接受。