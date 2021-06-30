疫情下親子關係緊張 家長要調適

「發生親子衝突時，要讓自己先穩定下來。」停課使孩子與家長的相處時間大增，關係也變得緊張。時代力量立委王婉諭說，家長不妨花點時間多與孩子聊聊，並透過網路維繫同儕關係。藝人吳鳳則認為，家長可與孩子一起排出「時程表」，伴侶間則要互相體諒。心理諮商師王雅涵強調，家長須妥善處理自己的負面情緒。

多和孩子聊聊

王婉瑜、吳鳳、王雅涵出席家扶基金會「疫情下的兒少照顧：停課居家 逾五成家長易負面情緒、親子衝突增」線上記者會，分享家長可以如何因應孩子在家時間拉長所產生的負面情緒。

王婉瑜說，家裡的孩子停課在家超過一個月後，會問何時可以回學校，也會出現生氣與哭鬧的情緒反應，這時候她會和孩子聊一聊疫情狀況與在家的好處，並協助孩子聯絡朋友，透過線上一起畫畫等遠距互動，維繫同儕關係。

此外，她強調，「不論是否在疫情期間，或平時帶孩子，發生衝突時，家長自己應該先穩定下來」，可以透過家長間的交流分享孩子近況，面臨負面情緒時，應該先與孩子拉開距離，保持冷靜。

認清情緒來源

對於家長負面情緒，王雅涵解釋，家長可能因為疫情帶來經濟壓力、孩子學習狀態不佳等複雜因素產生負面情緒，但有時候會無法意識到情緒來源，因而容易與孩子產生衝突，所以「家長要先覺察自己的負面情緒」，要明白孩子可能也會擔心家長，產生負面情緒時可透過家長群組互相交流。

王雅涵建議，家長也可以跟孩子討論固定作息，建立儀式感。吳鳳也說，自己與太太一開始也不知道如何面對小孩停課的問題，後來在兩人討論後訂出了時程表，並像學校一樣，設定孩子的下課時間，把日常作息穩定下來。

伴侶互相支援

另一方面，王雅涵強調，家長一定要保留「屬於自己的時間」，每天花15到30分鐘讓自己空下來，但這很考驗分工，且據家扶會的問卷調查發現，因家庭照顧而產生負面情緒的比例中，女性多出男性11%，所以伴侶間的協調也相當重要。

對此吳鳳進一步指出，停課期間不論做什麼事孩子都在旁邊，不能只把事情堆在一個人身上，強調「夫妻最可怕的就是一個人起床、另一個人晚了一點，先起來的人就開始掐還沒醒來的人」，彼此間之失去體諒與信任。

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