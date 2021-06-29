兩女二選一？男未交往先上網問「結婚人選」 網：拜託別害人

面對人生大事難以抉擇，上網求教真的有用？有網友在討論區發文，稱二哥原本負責接手父母的生意，但他從確診患罹癌到離世僅一個月，現職醫生的大哥則因自身問題不是做生意的料子，原PO被迫臨時接班，可是父母覺得他年紀小，會被客戶和員工看不起，所以建議他先結婚。

原PO稱目前有兩名結婚人選，分別是律師及幼稚園老師，性格上各有優缺點，所以想聽取網友的意見，「假設你們是我，要怎麼選老婆」。貼文一出，網友一面倒留言打臉原PO，紛紛勸退他這種心態不要結婚，以免害苦他人。

原PO數天前（21日）在Dcard討論區發文向網友求助，他透露家中遭逢巨變，本來應該由二哥接手父母的生意，但二哥近日不幸確診胰臟癌，更在一個月內過世，需要由他臨時接班。原PO透露二哥有一個4歲的兒子，二嫂才26歲，故原PO的父母叫媳婦別守寡，就回娘家改嫁，小孩由他們一家養育。

另外，由於任職醫生的大哥是亞斯柏格症患者，絕對不適合做生意，家中重擔只能由自己扛起。原PO稱惟父母卻擔心員工、客戶以至廠商會覺得他年紀小，恐怕會而看不起他，所以建議他先結婚。原PO表示目前有兩個適合結婚的女生人選，兩人也是大他兩歲，但他卻未開始與任何一方交往。

原PO其中一名對象「A女」是律師，也是原PO母親同學的女兒。原PO表示A女是學霸型，也是控制慾很強的女生，當她和二哥的兒子逛街時不會牽手，面對小朋友亦不見得特別溫柔，更會抓着小孩的後頸，「感覺是虎媽型」。由於A女個性強悍，原PO則是比較優柔寡斷，兩人性格上可以互補，此外員工亦很怕她，「很稱職的黑臉」，故較易得罪人。但A女卻有一大優點，就是和原PO一家很熟，「直接搬來我家就行，不會有婆媳問題」。

另一名對象「B女」是幼稚園老師，原PO透露她在高職、二專（二年制專科學校）及大學各唸三個不同學科，形容她是「超奇葩女子」。B女和樓主一樣高，比較嬰兒肥，講話溫柔有耐心，由於個性平易近人，「我二哥的兒子跟員工比較喜歡她，也比較沒有老闆娘的威嚴。」

原PO坦言若短期內要結婚只可二選一，但兩女性格各有優缺點，令他感到難以抉擇，唯有發帖問網友意見。原PO原本期望網友會踴躍為他分析，怎料眾人卻一面倒留言打臉，紛紛認為原PO不適合結婚，不少人斥責原PO沒有考慮女方意願，「你是玩戀愛遊戲在選對象嗎？會問這種問題的怎麼可能接公司」、「我覺得要說奇葩你最奇葩，為了這種理由結婚」、「難道你的威嚴得依靠娶老婆？你的成熟得靠老婆？」，網友質疑原PO連基本邏輯也搞不通，建議他不要隨便結婚禍害人家女兒。

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文章授權轉載自《香港01》