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美好性生活關鍵 性愛學家透露史上最性感的「四字箴言」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國人類性學博士認為「交流」是擁有健康性生活的關鍵。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
美國人類性學博士認為「交流」是擁有健康性生活的關鍵。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國人類性學博士摩絲（Emily Morse）18日在社群平台分享，「交流」是擁有健康性生活的關鍵，並透露史上最性感的床笫之私是伴侶問：「你喜歡（這個動作）嗎？」

摩絲表示有些人期待伴侶憑直覺知道自己的性慾及需求，但她認為「很難猜得到」。摩絲建議性行為時要讓伴侶知道他們什麼時候做對了，如此一來才能帶來更多樂趣及更深的連結，讓彼此在生活其他方面的溝通更順暢，親密時體貼問一句「你喜歡嗎？」是很好的作法。

網友cozycaravan贊同表示：「當我和伴侶做愛時，很喜歡對方問我是否感覺很好。」網友celsiuuusss說：「我以為這件事很稀鬆平常。這樣的問法可是性生活重要的原則！」

網友evolutionofem分享前幾天和伴侶在性愛時出現這個問話，表示：「這樣做時，真的超性感。」

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美好性生活關鍵 性愛學家透露史上最性感的「四字箴言」

美國人類性學博士摩絲（Emily Morse）18日在社群平台分享，「交流」是擁有健康性生活的關鍵，並透露史上最性感床笫之私的對話。

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