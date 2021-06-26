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公公看不順眼媳婦「小習慣」！氣炸寄600萬存證信函趕夫妻出門

聯合新聞網 / 綜合報導
公公看不慣媳婦東西沒照他要求的擺好，氣得遷怒婆婆，還找老公吵架，最後直接寄600萬存證信函要趕她們出去。 示意圖／ingimage
公公看不慣媳婦東西沒照他要求的擺好，氣得遷怒婆婆，還找老公吵架，最後直接寄600萬存證信函要趕她們出去。 示意圖／ingimage

情侶間交往到結婚，大多都會歷經許多風雨，但組成家庭後，又是另一個開始。有一名女子分享，因為自己在家裡沒照公公的意思「擺好東西」，因此公公遷怒婆婆，還跟老公吵架，之後直接寄存證信函要求他們付買房子的600萬，並且在一個月內搬出去，她無奈嘆「真的什麼事都有」。

一名媳婦在臉書「爆怨2公社」發文，公公看不順她東西沒照「方向順序角度」擺好，因此遷怒婆婆身上，老公也和他吵起來，結果公公一氣之下，寄存證信函要他們夫妻倆搬出去，因為當初買房子時公公出600萬，剩下的貸款500萬都是老公付，房子是登記老公的名字。

公公限期她們一個月搬出去，房子名字改登記婆婆跟他，不然就要上法院請法院判，但原po無奈一下子該去哪裡籌出600萬的錢，房子賣掉也要時間，無奈嘆「真的林子大了什麼鳥都有，該怎麼保全自己？」。

此文一出網友也紛紛留言「這一定是長期不合衍生出來的」、「清官難斷家務事，這事其他人不好說，請自行好好處理」、「房子拿去賣掉600還他，分開住比較好，雖然沒那麼快賣掉，但是房子是妳老公名字要趕出去沒那麼容易」、「房子都登記是老公的名字了；老公就是屋主；搬出去的應該是公公吧」。

不過也有人認為「起因的火是妳點的，正常來說家和萬事興，妳是不是該滅火而不是搧風點火，不是嗎？」，「雙方還是先溝通才好，沒辦法再來考慮賣房的事」。

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