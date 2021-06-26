省錢女友「五金行剪指甲、規定一起洗澡」他嘆：出門都覺得丟臉

情侶間如果想要走得長久，價值觀是其中一個非常重要的因素。一名男網友分享自己「節儉女友」的各種行徑，他表示女友已經節儉到讓他覺得很丟臉的地步，譬如她超愛試用，甚至還會到五金行剪指甲，為了省水還一定要一起洗澡，同居三個月冒出越來越多令人驚訝的事，讓他不知道該不該繼續下去，引起網友熱議。

一名男網友在「Dcard」以「女朋友省錢省到好丟臉」發文，他表示自己家庭是小康，所以沒有這麼省，但女朋友從小就過得比較辛苦，所以可以體諒她比較節儉，但女友有時的舉動很容易造成衝突，像是「很愛關東西」，像是小型電風扇、電視電燈，可能只是剛好上廁所或是拿東西就會被關掉，睡著後不到兩個小時一定被熱醒。

另外女友「很愛加水」，沐浴乳、洗髮精、洗碗精、洗衣精、清潔劑、冰箱喝的飲料，通通都要加水，還有出門的時候「超愛試用」，去好市多寧願排很長也要全部都吃過一遍，喜歡一洗完澡就去藥妝店試用乳液、防曬，甚至還會去五金百貨剪指甲，讓原po每次出門都覺得很丟臉。

女友為了省水還規定「一定要一起洗澡」，衣服都四、五天才洗一次，會隨身用手機計算只差幾塊錢的東西，原po表示和女友同居三個月「冒出越來越多會讓我驚訝的事」，他也不確定是不是不適合，但又很喜歡她，想詢問網友意見。

此文一出也引起網友熱議，「五金百貨剪指甲？有點沒衛生耶，不行，就單這件事 ，我覺得真的很丟臉」、「對小錢斤斤計較的話⋯活著好累」、「太扯了 我們家以前也很窮，但是該花的一點都不會省，該花的要花！」、「好扯哦 身為客家人都覺得羞愧」、「勤儉持家跟貪小便宜是不一樣的」。

不過也有人認為「只是習慣不一樣，你可以跟女朋友說未來你會賺很多錢讓她不用那麼省，不懂為什麼會對這種事感到丟臉？」、「對錢沒有安全感吧」、「是不用到丟臉的程度，但是習慣不一樣真的會很不好受，你有沒有事先溝通過才發文啊」、「很愛就溝通」。