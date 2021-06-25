媳婦伴手禮拿出「速食店炸雞盒」婆婆傻眼批：缺乏常識

婆媳相處，一直是婚姻的一大難題之一。最近日本媒體就報導一位婆婆，因認為媳婦的禮儀實在不太合格，而產生的一些糾紛。

根據日本媒體「All About20」報導，一位現年58歲的奈緒女士（化名），家庭中有兩位兒子。長男單身，次子在學生時代有了穩定交往的對象，並且在25歲的時候結了婚。本來應該是件可喜的事，可是從次子帶女方來家裡見過一次面後，奈緒就一直感到不對勁。

奈緒表示當時是夏天，女方第一次來見家長，穿了一件無袖的連身裙，讓她不禁覺得「好歹穿個短袖吧」。接著，女方居然拿出一盒從速食店買來的炸雞，當成伴手禮送給未來的公公婆婆。傻眼的奈緒，在女方和次子離開後，忍不住開始向丈夫抱怨起來，認為這個女生的在禮儀上有點太缺乏常識了。

後來次男結婚，生下一子。次男因為夫妻工作繁忙，時常拜託母親奈緒幫忙顧小孩。由於次數太過頻繁，奈緒夫妻只好選擇搬到次男住處附近幫忙。然而多次伸出援手，肯露面聯繫的永遠都是次男，這位媳婦好像事不關己一般，從沒向奈緒道謝過。

奈緒認為，不是他想抱怨現在的年輕妻子怎樣，但就她的觀點來看，媳婦完全沒有身為「妻子」的自覺。後來奈緒丈夫骨折受傷，媳婦也從來沒有問候過公公。反而是自知過意不去的次男，還會留錢給媽媽，當作是幫忙顧小孩的謝禮。然而讓奈緒真正擔憂的，有這樣的一個妻子，兒孫家庭的未來到底能不能順利走下去。