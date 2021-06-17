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32歲男友「每晚11點準時奔到家」 女老師得知真相怕爆

聯合新聞網 / 綜合報導
一名國小女老師男友每天都要準時到家，原因是要跟媽媽一起睡，讓她很傻眼。 圖／ingimage
一名國小女老師男友每天都要準時到家，原因是要跟媽媽一起睡，讓她很傻眼。 圖／ingimage

情侶交往不容易，難免會出現摩擦或是其他大小問題，網友分享一名28歲的國小女老師和32歲的男友交往2年，他很堅持「每天晚上11點要到家，三個月只能外宿一天」，原因讓網友紛紛勸她「快逃」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」分享一段個案交往經驗，28歲的國小女老師和32歲的男友穩定交往2年，但期間內男友很堅持晚上都要11點到家，三個月只能外宿一天。

原因是男友堅持要和媽媽一起睡，「因為從小是單親，所以跟媽媽一起睡比較有安全感」，另外女生去男友家過夜時，媽媽也會三不五時進來蓋棉被，感情穩定之下，男友媽媽希望女生去他家工作，先同居，結婚之後「再考慮」，原po看了直呼「有媽寶快跑啊！」

此文一出網友也紛紛留言，「遇到這種男人！只能快跑啊！」、「快放生吧」、「32歲還跟媽媽睡，太怪異了，還不跑嗎？」、「這種百年難得一見的奇才，還是留給媽媽吧！」、「30年的媽寶，極品」。

也有網友認為，「不予置評，自己決定，畢竟他只有一個媽，女友再找就有了」、「重點交往兩年才講，根本就不想分吧....這種情形交往3個月以內就會發現趕快跑了還問？」、「我倒覺得，要先真的相處一段時間，看看這位媽媽對男生女友的相處狀況」。

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