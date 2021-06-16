被男友愛慕者嫌醜！見另一半霸氣護愛 她噴淚「遇到好男人」

情侶交往時難免遇到旁人的閒言閒語，這也是觀察另一半是否值得信任的時機。一名女網友因被男友的女性友人嫌棄長相而難過，幸好男友霸氣回擊對方，讓她感動掉淚，忍不住放閃：「很開心遇到一個這麼好的男人。」

這名女網友在網路論壇「Dcard」訴說這段感情小風波。她說與男友兩人有彼此的IG帳號，因此看得到對方收到的訊息。上周男友在限時動態貼出她的照片，說很想她，結果男友的一位女性友人看到限動後，竟回覆「你眼光還好嗎？她長得沒有很好看欸」。

發文者表示，男友的帳號設為公開，這位女性友人僅是男友一位朋友的朋友，自己也看過對方。男友並未追蹤她，而她在知道男友有交往對象的情況下，仍三不五時傳訊息，例如說她很無聊，問男友要不要唱歌給她聽，甚至還會去看自己的限動，也知道對方對男友有好感。

發文女網友說，男友的家人和其他朋友都很喜歡自己，也被稱讚長得好看、眼睛漂亮，雖然她知道審美觀是主觀的，看到該友人如此批評自己的長相，仍不免難過。當天晚上男友得知她看過訊息心情不好，就安慰她說：「我是跟妳在一起不是跟她，就算今天是我爸我媽說妳不好看，我還是會繼續跟妳在一起好嗎？」並強調「她還是第一個說妳不好看的人欸，以後遇到這種人不要理他，妳知道我愛妳就好了。」

更想不到的是，男友還回覆對方「妳喜不喜歡是妳的事情，我的女朋友我覺得好看就好」，讓她感動到落淚，大讚男友一直很包容她，兩人相處融洽，「很開心遇到一個這麼好的男人」。

此篇文章底下的網友也紛紛為發文者打氣、抱不平，「她嫉妒妳吧！她人不美心更不美」、「因為妳好所以她羨慕嫉妒妳，不要理她」、「不需要為了不重要的人的言語影響自己的心情」、「她以為她在打擊妳，卻把自己惡毒的一面曝露出來了」。

還有不少人稱讚男友反應完美，「男友的送暖真的讚」、「很棒的男友！那個女生只是想挑撥離間」、「連妳男友都很理性也正確的做出回應，那我覺得妳沒什麼好怕的，應該要對自己更有信心」。