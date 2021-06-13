快訊

獨／連2年獲必比登推薦！老屋餐廳「一號糧倉」熄燈

G7將簽「卡比斯灣宣言」阻止未來傳染病在全球大流行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

講電話壞習慣毀情侶感情？ 他列女友兩大缺點嘆：很無奈

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分發文抱怨女友講電話的習慣讓他不能忍受，貼文引起網友熱議。圖片來源／ingimage
一名網友分發文抱怨女友講電話的習慣讓他不能忍受，貼文引起網友熱議。圖片來源／ingimage

疫情期間，民眾為避免染疫皆減少外出活動，多數情侶也只能依賴通訊軟體維繫感情。然而近日一網友便發文表示「受不了女友講電話的壞習慣」，貼文引起網友熱議。

原PO在PTT Boy-Girl板發文「講電話時的不舒服」，他在文中說明自己跟女友目前交往不到半年，在曖昧時期彼此像有聊不完的話題，「晚上講電話都可以正常聊天，分享彼此生活等等，白天上班時間也沒閒著，也是會頻繁的互相傳line。」但近期他卻發現女友講電話有不好的習慣，「甚至開始讓我覺得不舒服。」

原PO指出第一點是「講電話時，身旁總是有人」，因為疫情關係女友的姐姐回家住，女友便與姐姐睡同一間房間。而讓原PO不滿的是女友跟他講電話時還會一邊跟姐姐聊天，「有時候講到一半，我會發現她講話對象不是我，而當我沉默時，她又會跟我說：我現在是跟你講話。」原PO補充，女友姐姐會聽他們的聊天內容，「三不五時又會插話。」對此原PO也跟女友反映過，但她並不以為意。

第二點則是「幹話太多，多到我無話可說」，「就是一直講，講久漸漸都會給我一種輕浮感。」原PO補充女友更要求對每一句話都要回應，還會挑釁原PO「不然怎麼當我男友」。若原PO沉默時，女友又會揶揄他在生氣，讓原PO非常無奈，「選擇沉默，不對幹話做回應，又會被揶揄；選擇辯解，解釋自己內心的感受，又被說生氣。」文末他詢問網友「當遇到這種牙尖嘴利，偶爾說話不在意對方感受的另一半，各位是怎麼處理的？」

貼文一出引起網友熱議，「你好認真⋯直接跟她講你不舒服開不起玩笑啊」、「我會很嚴肅的跟對方講清楚她的行為讓我感受很不舒服，我不喜歡請不要這樣！」、「好好談談吧，果斷把你不舒服的地方告訴她，如果她反應還是不好，那就差不多了」、「過來人經驗，會感覺對方幹話多真的是個性不合適，你覺得輕浮難回話，對方還覺得你無聊講話太正經」。

也有網友指出女友的為難，「你改打字或錄音回話好了，講一半沉默才讓人家傻眼吧，我朋友就是這樣我還以為是斷訊了」、「一、我覺得她那個環境沒辦法，家裡就是沒有她的獨立空間，疫情之下也不方便出門講電話吧？二、我覺得就是你們個性沒那麼適合」、「想同時跟兩人講話可以開視訊或擴音，一下跟你一下跟別人真的很不尊重」。

情侶 PTT 幹話

延伸閱讀

她在自家客廳抓包丈夫出軌…疫情下離婚 男不想搬出去賴在家

小孩在家吵翻天…媽派「風紀股長鵝」鎮壓 網跪求：租我兩天吧

吵到哭！女抱娃娃睡覺 曖昧對象吃醋又稱需驅魔

媽媽26歲「結婚又買房買車」25歲她反觀自己嘆：真的可怕

相關新聞

講電話壞習慣毀情侶感情？ 他列女友兩大缺點嘆：很無奈

疫情期間，民眾為避免染疫皆減少外出活動，多數情侶也只能依賴通訊軟體維繫感情。然而近日一網友便發文表示「受不了女友講電話的壞習慣」，貼文引起網友熱議。

疫情衝擊？ 結婚、離婚對數比去年少

本土疫情爆發後，民眾自主減少外出，連帶影響各項生涯規畫。根據內政部戶政司統計，今年5月結婚對數比起去年同期減少2736對...

【親子教養】曾恕梅／別拿死亡開玩笑

十歲的孩子聊起班上同學，總有些情緒衝動，常常說我討厭、我真不喜歡再看見他們。今天孩子怒氣濃，脫口而出：「真希望他們死掉。...

【半熟倫敦】彭紹宇／留學生飲食學

倫敦居，大不易。在物價昂貴的倫敦生活，一餐外食通常要十鎊起跳，將近新台幣三、四百元，餐餐外食太傷荷包，只好自己煮飯，這是...

【夏日狂想‧插畫展】Swawa／粉紅色的西瓜海

粉紅色的西瓜海。

【心情點滴】黃碧清／疫情之下，更要成為兒女的後盾

5月19日那天，下午提早到校，如常先進行課後輔導班教室消毒，只求學生能在安全的環境中學習。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。