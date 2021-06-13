講電話壞習慣毀情侶感情？ 他列女友兩大缺點嘆：很無奈

疫情期間，民眾為避免染疫皆減少外出活動，多數情侶也只能依賴通訊軟體維繫感情。然而近日一網友便發文表示「受不了女友講電話的壞習慣」，貼文引起網友熱議。

原PO在PTT Boy-Girl板發文「講電話時的不舒服」，他在文中說明自己跟女友目前交往不到半年，在曖昧時期彼此像有聊不完的話題，「晚上講電話都可以正常聊天，分享彼此生活等等，白天上班時間也沒閒著，也是會頻繁的互相傳line。」但近期他卻發現女友講電話有不好的習慣，「甚至開始讓我覺得不舒服。」

原PO指出第一點是「講電話時，身旁總是有人」，因為疫情關係女友的姐姐回家住，女友便與姐姐睡同一間房間。而讓原PO不滿的是女友跟他講電話時還會一邊跟姐姐聊天，「有時候講到一半，我會發現她講話對象不是我，而當我沉默時，她又會跟我說：我現在是跟你講話。」原PO補充，女友姐姐會聽他們的聊天內容，「三不五時又會插話。」對此原PO也跟女友反映過，但她並不以為意。

第二點則是「幹話太多，多到我無話可說」，「就是一直講，講久漸漸都會給我一種輕浮感。」原PO補充女友更要求對每一句話都要回應，還會挑釁原PO「不然怎麼當我男友」。若原PO沉默時，女友又會揶揄他在生氣，讓原PO非常無奈，「選擇沉默，不對幹話做回應，又會被揶揄；選擇辯解，解釋自己內心的感受，又被說生氣。」文末他詢問網友「當遇到這種牙尖嘴利，偶爾說話不在意對方感受的另一半，各位是怎麼處理的？」

貼文一出引起網友熱議，「你好認真⋯直接跟她講你不舒服開不起玩笑啊」、「我會很嚴肅的跟對方講清楚她的行為讓我感受很不舒服，我不喜歡請不要這樣！」、「好好談談吧，果斷把你不舒服的地方告訴她，如果她反應還是不好，那就差不多了」、「過來人經驗，會感覺對方幹話多真的是個性不合適，你覺得輕浮難回話，對方還覺得你無聊講話太正經」。

也有網友指出女友的為難，「你改打字或錄音回話好了，講一半沉默才讓人家傻眼吧，我朋友就是這樣我還以為是斷訊了」、「一、我覺得她那個環境沒辦法，家裡就是沒有她的獨立空間，疫情之下也不方便出門講電話吧？二、我覺得就是你們個性沒那麼適合」、「想同時跟兩人講話可以開視訊或擴音，一下跟你一下跟別人真的很不尊重」。