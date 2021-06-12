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媽媽26歲「結婚又買房買車」25歲她反觀自己嘆：真的可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
25歲的女網友在網路上感嘆，自己的媽媽26歲就已經結婚、買房、買車，自己25歲工作一年，存款空空、沒有男友，相較之下「覺得好可怕」。 圖／pixabay
25歲的女網友在網路上感嘆，自己的媽媽26歲就已經結婚、買房、買車，自己25歲工作一年，存款空空、沒有男友，相較之下「覺得好可怕」。 圖／pixabay

近年物價上漲快速，許多年輕人的薪資跟不上物價，存錢成一大問題，也造成延遲成家，以及買不起房子的情況，一名25歲的女網友在網路上感嘆，自己的媽媽26歲就已經結婚、買房、買車，自己25歲工作一年，存款空空、沒有男友，相較之下「覺得好可怕」。

一名女網友在「Dcard」發文，她表示自己媽媽在26歲結婚、買房、買車，26歲時生下她，28歲生下弟弟，30歲的前幾天生下了妹妹，反觀自己，25歲工作一年，存款空空，沒有男友，她自覺「26歲買房不可能，26歲結婚不太可能，26歲生小孩？完全不可能」。

她也進一步說，「我知道不能這樣比較，背後的社會經濟文化方面都有影響，只是把時間軸拉出來，還是覺得好可怕啊」，也有人質疑都沒存款是不是要檢討一下，原po也回應，「工作一年，存款能有多少，有在學習理財了」。

此文一出也有許多網友回應，「時空背景不同了，沒事兒」、「時代不同不能這樣比，而且沒有比較沒有傷害」、「每個人的發展都是獨一無二，加油」、「妳媽媽也太厲害了吧，是不是爸爸很會賺錢呀」，還有人開玩笑的說「往好處想明年妳就達成一項，26歲了」、「沒事，我當你男朋友，至少幫你完成了一個」。

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