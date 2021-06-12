聽新聞
test
0:00 / 0:00
媽媽26歲「結婚又買房買車」25歲她反觀自己嘆：真的可怕
近年物價上漲快速，許多年輕人的薪資跟不上物價，存錢成一大問題，也造成延遲成家，以及買不起房子的情況，一名25歲的女網友在網路上感嘆，自己的媽媽26歲就已經結婚、買房、買車，自己25歲工作一年，存款空空、沒有男友，相較之下「覺得好可怕」。
一名女網友在「Dcard」發文，她表示自己媽媽在26歲結婚、買房、買車，26歲時生下她，28歲生下弟弟，30歲的前幾天生下了妹妹，反觀自己，25歲工作一年，存款空空，沒有男友，她自覺「26歲買房不可能，26歲結婚不太可能，26歲生小孩？完全不可能」。
她也進一步說，「我知道不能這樣比較，背後的社會經濟文化方面都有影響，只是把時間軸拉出來，還是覺得好可怕啊」，也有人質疑都沒存款是不是要檢討一下，原po也回應，「工作一年，存款能有多少，有在學習理財了」。
此文一出也有許多網友回應，「時空背景不同了，沒事兒」、「時代不同不能這樣比，而且沒有比較沒有傷害」、「每個人的發展都是獨一無二，加油」、「妳媽媽也太厲害了吧，是不是爸爸很會賺錢呀」，還有人開玩笑的說「往好處想明年妳就達成一項，26歲了」、「沒事，我當你男朋友，至少幫你完成了一個」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言