婚外情網站調查外遇主因「無性婚姻」　專家：疫情在家重拾「性福」很重要

疫情期間，大家都待在家裡，同住的夫妻或情侶，感情上更多考驗，甚至連「性福」都成為感情持續關鍵。但根據Google資料專家賽斯‧史蒂芬斯‧大衛德維茲（Seth Stephens-Davidowitz）的調查發現，「無性婚姻」關鍵字搜尋次數，比「不幸婚姻」高3.5倍，代表無性婚姻成為現在主流，就有台灣專家提出，疫情期間正好可以在家重拾「性福」。

全球最大婚外情網站Ashley Madison「性的療癒」，針對會員進行全球性事大調查，有55%的配偶不想在床上嘗試新事物，52%與伴侶相處感受不到激情，50%性生活缺乏多樣性，50%覺得性行為頻率不足。

其中34%已經1~5年未與配偶同床，30%是5～10年，而19%甚至更久，也有24%透過婚外情意識到自己性欲，比想像還強，21%意識到他們並對與配偶間的性愛感到厭煩。

不少配偶都坦言，婚姻初期的生活都很美好，但隨著時間流逝，就有與伴侶熟悉與單調感，反而因此出現婚外情，滿足人們對性愛頻率、多樣性，和性愛探索的強烈欲望。

專家坦言，性愛是婚姻中建立親密感、滿足感的重要元素，穩定且愉快的性生活更能為伴侶間身心靈帶來健康。Ashley Madison首席策略總監保羅（Paul Keable）認為，不論是性生活乏味、性事不夠頻繁、甚至是無性的婚姻，都可能是導致出軌的原因。

趁著疫情期間，前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥就認為，疫情在家可以增加夫妻情緒，鼓勵夫妻情侶，在性愛方面尋求變化。他解釋，「愛情三角理論」包括親密關係、承諾與性生活，要找到三方平衡，婚姻才能幸福。

他解釋，從性行為的場地更換，如從房間換到廚房，或是突破性行為的定義，不只是器官的接觸，透過大腦的感受，如多溝通、撫摸、言語關心與多元性行為，可以重拾情感。

金色力量黨主席童仲彥。圖／金色力量提供