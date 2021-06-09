快訊

下周開打124萬劑AZ疫苗 陳時中：接種順序變化不大

新增274例本土個案、死亡25例！ 端午節退票潮仍持續

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孩在家吵翻天…媽派「風紀股長鵝」鎮壓 網跪求：租我兩天吧

聯合新聞網 / 綜合報導
小孩因疫停課在家，精力無處發洩，讓許多家長崩潰心累。一位家長派出家中飼養的白鵝鎮壓，小孩嚇的躲在牆角，畫面笑翻上萬網友。 圖擷自爆廢公社
小孩因疫停課在家，精力無處發洩，讓許多家長崩潰心累。一位家長派出家中飼養的白鵝鎮壓，小孩嚇的躲在牆角，畫面笑翻上萬網友。 圖擷自爆廢公社

新冠肺炎疫情未歇，全台三級警戒又延長兩周，同時中小學繼續停課到7月2日，等同提前放暑假，讓許多家長崩潰。有位家長發文抱怨，面對家中3個小惡魔「媽媽吼到心很累」，最後只好出動家中飼養的兩隻鵝「鎮壓」，小孩嚇得縮在牆角大哭。上萬網友看到畫面笑翻，多位家長跪求「租我兩天吧」。

一位家長在《爆廢公社》發文抱怨，「家裡的小孩因疫情被困在家裡無法出門玩，講不聽管不動，吵到屋頂要掀開了」，每天吼小孩到心很累，最後「只好放鵝咬人了」。

從原PO所發的照片中，兩隻大白鵝表情嚴肅，像是風紀股長般巡視，另一張照片裡，3名小孩躲在牆角，其中兩名小女孩哭喪著臉，還拿著抱枕防衛，防止白鵝靠近，看來已成功被壓制，原PO還強調「我家小孩只有家鵝能鎮壓」。

貼文一出笑翻上萬網友，對原PO這招「養鵝防擾」，留言表示「這個經典，笑死」、「鵝子和女鵝就是得鵝來管就對了」、「好可惜我家還是小鴨，來不及長大去咬小怪獸」、「看著小孩崩潰的臉很療癒欸（只有被搞瘋的家長才懂）」。

還有許多同感心累的家長，直接跪求「請問鵝可以出租嗎？」、「租我兩天吧」、「請問一下那兩隻鵝租借一小時費用大約多少？」，唉嘆「這麼晚才貼出來！停課第一天就要告訴大家了！立馬團購活體鵝！」

停課 疫情

延伸閱讀

指考延期超崩潰！網友論對「這類人」最有利 許願試題「全改選擇」

停課延長家長崩潰 網列九大優點：這不就是你們要的嗎？

半夜賣場仍一票人！他問哪時去人最少 內行人揭「最佳時段」

公司沒分流也沒紓困金領 他怨銀行員防疫保障低「想離職」

相關新聞

小孩在家吵翻天…媽派「風紀股長鵝」鎮壓 網跪求：租我兩天吧

新冠肺炎疫情未歇，全台三級警戒又延長兩周，同時中小學繼續停課到7月2日，等同提前放暑假，讓許多家長崩潰。有位家長發文抱怨，面對家中3個小惡魔「媽媽吼到心很累」，最後只好出動家中飼養的兩隻鵝「鎮壓」，小孩嚇得縮在牆角大哭。上萬網友看到畫面笑翻，多位家長跪求「租我兩天吧」。

吵到哭！女抱娃娃睡覺 曖昧對象吃醋又稱需驅魔

玩偶是許人童年玩伴，雖然只是柔軟的棉花與布料組成，卻帶給許多人無法取代的安全感。近日一名女網友發文詢問「一定要抱娃娃睡覺正常嗎？」，貼文引起網友熱議。

【心情點滴】默竹／孫子離家躲病毒

新冠肺炎的疫情爆發了，住在新竹九十歲的媽媽原本預約了疫苗注射，但為了留給更需要的人，媽媽取消預約，自我約束不出門，還好新...

【生活點滴】艾莉貓／一起防疫的家

打從5月17日起，我就主動幫就讀小一和小班的女兒請假。教育部隔天閃電宣布全台停課，頓時所有家長怨聲載道，工作家庭無法協調...

【童言童語】吳盈慧／浴巾與奶油

幼兒園老師總形容兒子是個很有幽默感的孩子，替班上帶來許多歡笑聲。我雖然知道兒子愛笑，對事情的喜怒會立刻反應，卻仍不解「幽...

【夏日狂想‧插畫展】陳完玲／盛夏就愛吃瓜

盛夏就愛吃瓜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。