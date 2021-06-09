吵到哭！女抱娃娃睡覺 曖昧對象吃醋又稱需驅魔

蓬鬆玩偶是許多人童年玩伴，雖然只是柔軟的棉花與布料組成，卻帶給許多人無法取代的安全感。近日一名女網友發文詢問「一定要抱娃娃睡覺正常嗎？」，貼文引起網友熱議。

原PO在PTT女孩板發文「一定要抱娃娃睡覺正常嗎？」，她在文中說明自己從國小開始就會抱娃娃睡覺，「不知不覺就養成習慣改不掉了。」即使娃娃換新習慣依舊不變，「現任娃娃是上大學過後新買的，我也很愛惜它。」至今上了大學「睡覺還是一定要抱著」，「在家裡看電視、沙發耍廢滑手機時也會抱著，若有出遠門在外面過夜也會把娃娃帶去。」原PO過去從未想過這有問題，「就是從小養成的習慣，且也僅只在家裡會抱。」

沒想到最近曖昧中的對象卻不認同她這樣的行為，「後來他開始漸漸的會跟娃娃吃醋，強迫把我的娃娃拿去洗，我甚至直接因此哭出來。」惹哭原PO後對方並未收手，反而變本加厲，「最近他開始懷疑我愛上我的娃娃，還要我在他跟娃娃之中選擇。」對方後續甚至希望將娃娃拿去驅魔，讓原PO開始懷疑自己，忍不住詢問網友「一定要抱娃娃睡覺正常嗎？」

對方不只強迫原PO將娃娃拿去洗，甚至認為原PO愛上娃娃，要求幫娃娃驅魔。圖／取自 PTT

貼文一出引起網友熱議，「娃娃要驅魔，怕爆」、「拜託，很多人的小被被跟娃娃都不能洗呀！」、「我小時候看完恰吉就把娃娃都丟了」、「我小時候也有這個習慣，後來是過敏才封印了」、「是他有問題吧，這是安全感來源」、「我老公還會陪我玩布娃娃欸哈哈哈」、「我即使沒抱娃娃，也要抱個枕頭之類才能睡耶」、「覺得沒問題，不過可以再找一隻當備用，偶爾洗娃娃交替一下」。