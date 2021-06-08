她在自家客廳抓包丈夫出軌…疫情下離婚 男不想搬出去賴在家

一般說到離婚，男女雙方都會拆散，各自展開新生活。但最近日本媒體報導一對曾經是夫妻的男女，在離婚之後卻還是同居一室的狀況。而且其中的原因，還跟新冠肺炎疫情有關。

根據日本媒體「All About 20」報導，一位化名青木的38歲女性，過去和小他三歲的丈夫結婚。當青木懷孕的時候，丈夫的反應相當激動，不僅大哭一場，還宣稱「我一定要當一個好爸爸」。然而，這位丈夫雖然嘴上這麼說，卻常常被抓包跑去和小三廝混，甚至後來女兒長到上小學了，也都知道「爸爸常因為外遇被媽媽斥責」。

雖然丈夫老出狀況，但起碼女兒還算乖巧，日子就這麼過下去。然而，在日本新冠肺炎疫情加劇的某一天，青木到公司上班去，女兒則是去青木的妹妹家玩，家裡只剩下在家工作的丈夫。這天，青木的工作提早處理完，因此也比平常還更快下班回家。

就在青木回家進門時，她發現玄關處，有沒見過的女性鞋子。當下青木就猜到大概發生了什麼事，馬上趕到客廳，就看到丈夫跟一位不認識的女性在一起在沙發上親密。對於一再犯錯，還把對象明目張膽帶回家中的丈夫，青木的忍耐也到了極限，立刻決定要與丈夫離婚，還因為覺得礙眼，把丈夫跟外遇女性坐過的沙發拿去扔掉。

雖然後來和丈夫的離婚手續已經辦完，但前夫不願意在疫情期間出去找房子，因此仍借住在青木家中。當然兩人的房間已經完全分開，而且彼此的家事都自己處理，形成離婚但是同居的關係。青木也坦承，自己很難說完全地憎恨前夫，女兒則是對離婚卻同居一事「覺得很有趣」，未來生活該怎麼過下去，或許得等疫情告一段落，再慢慢思考。