欠債父問可否代借紓困貸款10萬 她憂無底深淵：很糾結

爸爸多年來欠下一屁股債，不斷在外頭甚至問親友借錢，做子女應該如何自處？有網友在討論區撰文，表示近日爸爸問她可否去申請紓困貸款，借10萬元新台幣助他解困，讓他撐過這數個月的疫情。原PO透露爸爸債務纏身，不但以往欠下很多卡債，私下也跟親戚借了很多錢，不敢估計他在外還欠下多少朋友的錢，所以家人曾叮囑原PO，千萬不要做爸爸的保證人。這天終於來到，剛還清學貸的原PO坦言非常糾結，「我到底該不該去貸款這10萬來借我爸？」

原PO日前（2日）在Dcard討論區以「爸爸想跟我借錢」為題發文，透露最近收到爸爸傳訊息給她，問她可否去辦理最高金額達10萬元新台幣的勞工紓困貸款，「他說這10萬可以讓他撐過大概這2至3個月的疫情收入才能正常。」

原PO指爸爸負債累累，過往欠下很多債務，讓身邊人非常困擾，加上她自己本身好不容易還清高中的助學貸款，目前沒有存款的狀況下，不想這麼快又一頭栽入另一個黑洞。

除了爸爸的債，原來家中祖父母也是常欠債，讓原PO很忌諱「借錢」這件事，「阿公曾經把房契拿去抵押房子直接被朋友騙走了，甚至隱瞞阿嬤欠了很多債，這些小時候我都看在眼裡。」祖母去年打牌輸掉一萬多元，私底下問原PO能否借她錢，原PO直言就算是扶養我長大的親人也完全不想借，「為什麼自己的親人都要幹這種鳥事？」

面對爸爸的借錢請求，原PO感到很糾結，不知道應否去貸款借10萬元新台幣給他，然而爸爸現在還有兩個剛讀幼稚園的女兒，原PO估計最後很大機會都是她自己去還這筆錢，不禁悲嘆道：「生在這個家像有個不定時炸彈，隨時爆開來等自己來收尾一樣？」

網友看完貼文後，一面倒叫原PO千萬不要替爸爸借貸，「過來人告訴你真的不要淌這種渾水，我媽也總是跟A借補B洞」、「只能說長輩造的孽，不應該是我們這些做小孩的來承擔！」，更有網友直言這是情緒勒索，所以真的不要借；亦有網友教原PO應對，「不想撕破臉就隨便找藉口」，讓雙方好下台，亦不用為如何替爸爸償還貸款而感到憂慮。

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文章授權轉載自《香港01》