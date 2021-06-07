快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看到亡母帳號在群組發訊息「要注意健康喔！」 她悲傷落淚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享家庭間的溫暖趣事，直呼「好想媽媽」，貼文引起熱議。圖片來源／ingimage
一名網友發文分享家庭間的溫暖趣事，直呼「好想媽媽」，貼文引起熱議。圖片來源／ingimage

近日疫情嚴峻，更突顯出生命的渺小脆弱。人們往往是在失去後才懂的珍惜，然而離世的親朋好友無法復生，所以平時更應該把握機會不要後悔。近日一名女網友發文，母親去年因意外離世，手足間仍會在家庭群組間傳訊息維繫感情，一日亡母竟回覆訊息，瞬間讓原PO流下眼淚，直呼「好想媽媽。」

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，她在文中說明母親在去年因意外離世，因為捨不得，「群組依舊是全家人，一個都不能少，媽媽手機我們也留著不動。」而原PO今天在家庭群組傳了兒子嬉戲的影片，結果媽媽竟然回覆「好棒，長大了。要注意健康喔！！」原PO心裡知道是哥哥用媽媽的手機傳的，「哥哥想讓我們知道，媽媽永遠都在我們心裡，但看到還是不自覺流眼淚。」

原PO補充媽媽離世之後，「我們為了不讓家裡空空的 ，所以都會約好一起回去。」儘管疫情因素，已經很久沒有相聚，但一家人關係仍然緊密，「我們全家人感情都很好，大家都好想媽媽。」

原PO母親去年意外離世後，家人仍保留母親手機號碼，一日哥哥用母親帳號回覆她，讓她眼淚直流。圖／取自爆怨2公社
原PO母親去年意外離世後，家人仍保留母親手機號碼，一日哥哥用母親帳號回覆她，讓她眼淚直流。圖／取自爆怨2公社

貼文引起大量關注，網友紛紛分享自身經驗，「我老婆兩年前血癌過世⋯我也是還留著她的手機跟門號⋯捨不得讓這個號碼離開⋯」、「我失智的爸爸離世前買給我的伯朗咖啡，現在還在我的書櫃裡，10年了捨不得喝，留著，是一個念想⋯⋯」、「我媽媽去年8月離開，手機在我弟那裡，我弟也會幹這事！用媽媽手機看哥哥直播，讓我們感覺媽媽一直都在！」、「我在去年才把今年過世20年爸爸最後用的電話刪掉。20年了，他真的不在了」、「我用過世朋友的手機傳訊給自己，看到一樣會難過，訊息上是跳出他的名字發送過來的，看到的當下無比的真實，就好像真的是他傳的一樣」。

疫情 暖新聞 親子

延伸閱讀

IG限動被抓包！她親手做三明治慰勞 渣男友轉送小三討歡心

護理師和家人視訊前都要化妝 原因曝光網友心疼飆淚

阿嬤破例開冷氣原因曝光 網笑瘋：原來孫女不重要

他問「最後一次內用在哪？」 網回憶湧現：想念平凡的日子

相關新聞

看到亡母帳號在群組發訊息「要注意健康喔！」 她悲傷落淚

近日疫情嚴峻，更突顯出生命的渺小脆弱。人們往往是在失去後才懂的珍惜，然而離世的親朋好友無法復生，所以平時更應該把握機會不要後悔。近日一名女網友發文，母親去年因意外離世，手足間仍會在家庭群組間傳訊息維繫感情，一日亡母竟回覆訊息，瞬間讓原PO流下眼淚，直呼「好想媽媽。」

欠債父問可否代借紓困貸款10萬 她憂無底深淵：很糾結

爸爸多年來欠下一屁股債，不斷在外頭甚至問親友借錢，做子女應該如何自處？有網友在討論區撰文，表示近日爸爸問她可否去申請紓困貸款，借10萬元新台幣助他解困，讓他撐過這數個月的疫情。原PO透露爸爸債務纏身，不但以往欠下很多卡債，私下也跟親戚借了很多錢，不敢估計他在外還欠下多少朋友的錢，所以家人曾叮囑原PO，千萬不要做爸爸的保證人。這天終於來到，剛還清學貸的原PO坦言非常糾結，「我到底該不該去貸款這10萬來借我爸？」。

劇烈經痛是子宮內膜異位徵兆 別忍到不孕才治療

38歲的小美結婚多年且未避孕，無奈始終沒有好消息，求診不孕症醫師後才發現她過去因子宮內膜異位症開刀兩次，如今又復發，兩側卵巢已所剩無幾。最後從十多公分的囊腫抽吸出300ml巧克力狀的經血及組織，隔月再從極少的卵巢組織中取得唯一一顆卵子進行試管療程，終於喜獲麟兒！

【婚姻故事】寵妻客／妻的生日禮

每逢五二○，總統就職遠不如妻的生日如此令人期待。生日免不了要送禮物祝賀，但妻是極其有原則的人，誠意往往比禮物貴重與否來得...

【生活見聞】梁小魚／安養中心的老萊子

安養中心的老人大多沉默寡言，唯一的娛樂就是看電視劇。幸好不時會有公益團體輪流來娛樂長者，身懷十八般武藝的愛心人士，總使出...

【心情點滴】徐正雄／最後一天哲學

去年起疫情爆發，雖然我未曾染疫，身體卻隨著瘟疫起舞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。