看到亡母帳號在群組發訊息「要注意健康喔！」 她悲傷落淚

近日疫情嚴峻，更突顯出生命的渺小脆弱。人們往往是在失去後才懂的珍惜，然而離世的親朋好友無法復生，所以平時更應該把握機會不要後悔。近日一名女網友發文，母親去年因意外離世，手足間仍會在家庭群組間傳訊息維繫感情，一日亡母竟回覆訊息，瞬間讓原PO流下眼淚，直呼「好想媽媽。」

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，她在文中說明母親在去年因意外離世，因為捨不得，「群組依舊是全家人，一個都不能少，媽媽手機我們也留著不動。」而原PO今天在家庭群組傳了兒子嬉戲的影片，結果媽媽竟然回覆「好棒，長大了。要注意健康喔！！」原PO心裡知道是哥哥用媽媽的手機傳的，「哥哥想讓我們知道，媽媽永遠都在我們心裡，但看到還是不自覺流眼淚。」

原PO補充媽媽離世之後，「我們為了不讓家裡空空的 ，所以都會約好一起回去。」儘管疫情因素，已經很久沒有相聚，但一家人關係仍然緊密，「我們全家人感情都很好，大家都好想媽媽。」

原PO母親去年意外離世後，家人仍保留母親手機號碼，一日哥哥用母親帳號回覆她，讓她眼淚直流。圖／取自 爆怨2公社

貼文引起大量關注，網友紛紛分享自身經驗，「我老婆兩年前血癌過世⋯我也是還留著她的手機跟門號⋯捨不得讓這個號碼離開⋯」、「我失智的爸爸離世前買給我的伯朗咖啡，現在還在我的書櫃裡，10年了捨不得喝，留著，是一個念想⋯⋯」、「我媽媽去年8月離開，手機在我弟那裡，我弟也會幹這事！用媽媽手機看哥哥直播，讓我們感覺媽媽一直都在！」、「我在去年才把今年過世20年爸爸最後用的電話刪掉。20年了，他真的不在了」、「我用過世朋友的手機傳訊給自己，看到一樣會難過，訊息上是跳出他的名字發送過來的，看到的當下無比的真實，就好像真的是他傳的一樣」。