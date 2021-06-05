IG限動被抓包！她親手做三明治慰勞 渣男友轉送小三討歡心

感情世界，最怕另一半暗中腳踏兩條船。日本媒體最近就分享一則遭到劈腿的經驗，當事者不僅遭到男方劈腿，一片好意還遭到男方狠狠地糟蹋。

根據日本媒體「女子SPA！」報導，一位化名R小姐的28歲女士表示，她以前因為工作的關係，結識了27歲的Y先生。兩人意外發現彼此住得很近，所以相當聊得來進而交往。後來疫情影響，兩人都是在家工作的情況下，R小姐就常常親手製作三明治，並邀請Y先生來他家裡吃飯。

為了討Y先生的歡心，R小姐努力製作好吃又外觀精美的三明治。然而到後來，Y先生越來越常以工作繁忙為藉口，要把三明治帶回自己住處，不願意留在R小姐家中一起吃。一開始R小姐還信以為真，但次數一多之後，逐漸開始懷疑有其他內情。

直到有一天，R小姐突然在IG的限時動態上，看到一位以前認識的N小姐分享午餐的三明治照片，而無論怎麼看，那都是R小姐所製作的三明治。在N小姐的貼文中，居然還說這個三明治「男朋友親手做的」，讓R小姐才驚覺，原來Y先生不只腳踏兩條船，還把R小姐滿懷心意做的美食，拿來奉承給另一位對象。

R小姐氣得直接去找Y先生對質，Y先生一開始還否認，稱「只是剛好一樣的三明治吧」，於是R小姐便揚言要當場打給N小姐告知這件事，才讓Y先生急著阻止她，並坦承一切事實。後來，R小姐與Y先生分手，並且無視Y先生傳來的一切訊息，R小姐認為N小姐開始收不到三明治，必然會引起懷疑，不過既然都已經分手，那不管Y先生怎樣，也不關她的事了。