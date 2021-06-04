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懷孕被丈夫痛打…人妻半夜抱小孩躲公園 心死決定離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位太太懷孕期間受到丈夫毆打，小孩子出生後仍經常被暴力相向，最終毅然決定離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位太太懷孕期間受到丈夫毆打，小孩子出生後仍經常被暴力相向，最終毅然決定離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

對許多人而言，即使婚姻生活過得不順，還是難以抉擇「離婚」這個選項。然而最近日本的一起婚姻案例，就反映出當事情惡化到一個地步，及早離婚未必是件壞事。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「涼子」的35歲女性表示，過去她唸了短期大學（類似台灣的專科學校）就出來工作，並在職場結交一位男性。由於當時的公司禁止內部社員戀愛，因此他們在暗中交往、結婚之後，涼子最後決定辭職，此時的她27歲，丈夫32歲。

在丈夫的希望下，涼子開始當全職的家庭主婦，一開始的生活還算普通。然而涼子有孕在身後，丈夫對她的態度開始變得糟糕，常常嫌她什麼事都不會做，嘲笑她「果然連大學都沒唸過的女生不行」，甚至還動手毆打懷孕中的涼子，讓她越來越心神不寧，還因此得了過度換氣症候群。

涼子後來生下一位女兒，在場等待他生產的公公和婆婆知道後，說了「是女兒啊，那也沒辦法」，似乎顯得有些失望。而孩子夜裡的哭聲，讓丈夫的脾氣更加暴躁，時常發飆怒吼，結果讓小嬰兒的哭得更嚴重。無計可施的涼子，只好在半夜帶著小孩去公園躲避。

鄰居們看到涼子半夜一個人躲在外頭十分擔心，於是跑去勸丈夫，結果此舉反而惹怒了他，對涼子的暴力行為更加嚴重。終於，涼子決定帶著還在流血的傷勢向警方報案，自己和孩子則到短大時期的朋友家中躲避。丈夫雖然不斷打電話跟傳訊息，但涼子都選擇無視。

涼子還找到丈夫及她自己過去的上司，拜託他的幫忙。兩人在一家咖啡店會面，上司本來因為涼子丈夫是個能幹的人，還顯得有些懷疑，但涼子秀出傷勢，而且過程中還一度昏迷，讓上司知道事情非同小可。於是在周遭的幫忙下，涼子總算在半年後和丈夫離婚，並且在上司的幫忙下找到新工作，終於可以和女兒一起，展開不再被家庭暴力的新生活。

婚姻 家暴 離婚

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