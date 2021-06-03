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她背著男友偷上交友app 被抓包分手連工作都丟了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位女性因嫌男友收入太少，於是偷用交友軟體，沒想到最後不只慘被抓包，也沒找到好的新對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位女性因嫌男友收入太少，於是偷用交友軟體，沒想到最後不只慘被抓包，也沒找到好的新對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代人要找對象，除了傳統方法以外，還有許多交友、配對app，可以幫使用者找尋另一半。不過如果若是在已經有伴的狀況下，還使用這些app軟體的話，後果恐怕不堪設想。最近在日本，就有使用者發生了慘劇。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名「理惠」的31歲女性，過去曾有一位交往一年的男友。兩人是在職場認識的，並進展到同居的階段。然而，理惠雖然喜歡男友，但對於一年來男友都沒有正式提出求婚，覺得有些失去耐心。加上男友的薪水不高，因此對於兩人往後的生活相當不安。

理惠曾一度安慰自己「只要有愛，金錢怎樣也沒有關係」，但因為同居的儉樸生活，讓她無法繼續這個想法。最後，理惠決定找找看有沒有比男友更合適的異性，開始使用了婚活app。剛開始使用app時，理惠就在上頭發現不少收入不錯，長相也合胃口的男性，也跟好幾個對象約會過。

為了增加邂逅機會，理惠在app裡上傳了自己的照片，並詳細填寫簡介，就是希望能配對到理想的對象。然而，與理惠和男友同職場的其他男性也在用同一個app，因此發現到理惠背著男友，找尋其他男人的事實。證據確鑿之下，理惠無法辯解，於是和男友走向分手一途，且還在職場內成為眾人的議論對象，逼使她選擇黯然辭職。

重找工作的理惠，因為受到疫情不景氣的影響，只能找到不是很理想的職業。至於本來期待能有新邂逅的交友app，如今一年過去，卻還是沒找到一個能長久走下去的對象。可說是不只失去了原來的感情，還賠上了事業，到頭來卻一無所獲。

職場 日本

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