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孩子間的爭吵怎解？神人再用「紅綠燈」妙招 輕鬆營造手足好關係

聯合新聞網 / 綜合報導
針對孩子手足間的爭吵，臉書粉專「不完美的塔」再度使出妙招，帶家長們一同化解孩子之間的惱人紛爭。記者林俊良／攝影
針對孩子手足間的爭吵，臉書粉專「不完美的塔」再度使出妙招，帶家長們一同化解孩子之間的惱人紛爭。記者林俊良／攝影

本土疫情持續延燒，許多父母因小孩停課、居家上班的緣故，家人間待在一塊的時間漸長，無法避免的衝突也隨之產生。針對孩子手足間的爭吵，日前教授育兒妙招的臉書粉專「不完美的塔」再度出招，且沿用「紅綠燈」機制，帶家長們一同化解孩子之間的惱人紛爭。

臉書粉專「不完美的塔」文章指出，孩子最大的問題在於不明白「主權」，因此很常越界，所以立定明確規則就很重要。文章再次沿用「紅綠燈」機制，例如以「綠燈」意指這是「自己」的東西，是可以任意碰觸、任意使用，並擁有分享權；「黃燈」是「大家」的東西、是可共享的，遇到有人使用時，則需正確表達且輪流使用；最後，「紅燈」是「別人」的東西，是必須過問才可以碰的物品，讓小孩清楚自己並沒有決定權，左右對方是否要出借。

同時，文章中說道，小孩遇到問題總會先哭鬧，這正是因父母沒有教導他們「正確表達」，手足間無論誰是被害者或加害者，都應當學習正確表達及友好的回應，例如「我不喜歡XX，我感覺XX，請你XX」，即使陪伴孩子們練習表達的過程艱辛，但久而久之就會出現讓人出乎意料的結果。

面對手足間的愛恨情仇，文章則將父母「無意中對手足之間的比較」視為關係殺手，孩子總會不小心就放在心中；相較之下，父母若秉持「公開表揚彼此、私下關起門管教」的原則，手足間則較易學習看見彼此的好、不拿對方痛處譏笑對方。此外，父母應該作為「引導者」而非「審判官」，引導孩子遠比裁決孩子的對錯還來得重要，教導他們有能力解決自己的問題，並且看重問題背後真正重要的核心。

疫情 居家上班

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