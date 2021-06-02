他窘揭女友童年陰影「與自己有關」 網笑瘋：跪主機板道歉

許多人會因為童年發生的不好經驗，對某些事物產生恐懼的陰影，即便已脫離孩童時期仍舊揮之不去。一名網友發文表示他意外發現自己與女友的童年陰影有關聯，相當猶豫該不該跟女友坦白，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「女朋友小時候的陰影好像跟我有關」，他在文中說明女友有一個因為不好的童年經驗造成的陰影，「看到有人手上拿長的東西指向她，她就會下意識躲閃。」女友解釋是因爲小時後在公園玩時，看到對面有人在放煙火，「其中有個戴著鴨舌帽、滑直排輪，手上拿著沖天砲亂射，其中有一發她就看著那傢伙對著她射，還真的射到她附近爆炸。」

原PO聽完女友的遭遇之後覺得對方十分惡劣，沒想到最近與表弟聊天時講到小時候過年的趣事，表弟問他「記不記得有一年我們幾個拿沖天砲對戰」，因為原PO完全沒有印象，表弟繼續描述，「你那天就邊滑直排輪衝過來，手上拿好幾十枝一直亂射。」

原PO覺得故事與女友的經驗似曾相似，追問表弟自己有沒有戴鴨舌帽，沒想到表弟回答「應該有吧？記得小時候你很喜歡戴。」原PO傻眼，「完了，女朋友的陰影是我製造的。我該怎麼辦？誠實告訴她還是當作什麼都不知道？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛笑翻，「笑死請你娶她用一輩子彌補」、「這陰影有很嚴重到會影響生活嗎？如果沒有，我會講，可能會跪在地上跟她講」、「用下半輩子好好道歉」、「我推薦跪在主機板上跟她講」、「某方面來說你們挺有緣的耶」、「讓她拿沖天炮射回來，這樣就扯平了」、「這個跟烏龍派出所好像⋯⋯本田妹妹的陰影也是阿兩從摩天輪上面丟鞭炮造成的」。