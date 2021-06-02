因女友長相想分手媽幫腔「不夠漂亮」 網怒：別耽誤她

每一個人對另一半的條件都不同，有些人追求心靈契合，有些人希望個性互補，有些人則相當重視對方外貌條件。近日一名女網友發文抱怨，弟弟的女友被家人嫌棄「不夠好看」，讓她相當傻眼，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「妳弟的女友沒我漂亮」，她在文中說明她弟弟在高三時與初戀女友交往，而原PO對弟弟的女友印象很好，「是個家境不錯會讀書的乖女孩，很有禮貌，我很喜歡她。」沒想到媽媽雖稱讚弟弟的女友有禮貌、會幫忙打掃，卻不滿意她的外貌，「只是我覺得，（弟弟女友）沒有我年輕時漂亮。她沒有很漂亮，五官不立體。」

原PO對於此番言論相當傻眼，沒想到媽媽透露弟弟也跟她抱怨，「女友不化妝不漂亮，問我要不要換女友了。」原PO相當不滿，她直言弟弟條件也未必有的好，而媽媽從一開始心態就有問題，「只是因為弟弟的女友家境不錯會唸書，才讓弟弟和她交往。」原PO試圖導正他們的想法也沒有效果，「我打算找時機跟弟弟的女友坦白這件事，希望她能找更好的對象。」

貼文一出引起熱議，網友多支持原PO坦白告訴弟弟女友，「心態真的差，也希望不要踐踏那個女生的一片真心，付出的越多，痛的越重」、「你弟好爛，快協助那女孩脫逃，任何嫌棄女友醜的男生都罪該萬死」、「好心疼那個女生，還好有妳幫她講話」、「拜託你弟快點放過那個女生啦，就算嫁進來也會被婆婆說三道四，太可憐了」、「哇，覺得拳頭硬⋯⋯很多媽媽好像都很自信地覺得自己的兒子是很優的、搶手的貨，還要看看別人配不配得上」、「妳弟真的扯！還問你要不要換女友？我是不信可以走下去啦，趕快分一分吧，別耽誤那位女孩了」。