快訊

新北土城養護中心爆感染! 80歲長輩確診 34住民20快篩陽性

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

31歲完美正妹長期單身「初吻還在」 網友力挺：活得快樂就好

香港01 / 安祖娜
網友發文表示身邊有一名具有完美條件的女性友人，31歲卻長期單身。原PO認為是對方「太宅太懶」的緣故，貼文引起網友討論。圖片來源／ingimage
網友發文表示身邊有一名具有完美條件的女性友人，31歲卻長期單身。原PO認為是對方「太宅太懶」的緣故，貼文引起網友討論。圖片來源／ingimage

誰說一定要談戀愛？有網友早前於討論區發文，指女性友人今年31歲，是公認的氣質美女，不但長相迷人，也畢業於海外名校，性格也爽快率直，擁有「完美條件」，然而每次交往也草草收場，甚至仍保留着初吻，對此感到奇怪，不禁問網友對該類高冷女生有何看法。貼文引來網友討論，不少人力撐原PO友人，認為只要活得快樂，戀愛與否根本不是問題，又指其友人慎選對象其實是「潔身自愛」的表現。

大家對31歲初吻還在的處女正妹有什麼感想？」該網友於Dcard討論區發文，指有一名被大家公認為氣質美女的朋友，性格及背景也非常「高級」，惟過往交過的三段戀情也因各種原因分手收場。

原PO指女性友人今年已經31歲，可是一直較少與異性親密接觸，「不是刻意避不接吻，只是沒碰上那個時機」，甚至仍屬處女，連初吻也還在，對此感到非常奇怪，認為對方「太宅太懶」，「現在的人果然還是會下意識覺得長期單身的人有問題吧，就像一種深入骨髓、沒有邏輯可言的偏見」，故不禁問網友的看法。

貼文引來網友討論，不少人力撐原PO友人，指出戀愛並非人生必要一環，認為只要活得快樂便可，「只要她活成自己開心的樣子就行了，不要用處女初吻年齡去局限了自己」、「就算一輩子初吻、第一次還在也沒差吧！不一定有什麼問題，她的人生她自己好就好了」。

亦有網友認為，無論旁人認為友人是否奇怪，原PO作為朋友亦不應論斷對方，更不應公開與人討論，「妳不是她真正的朋友吧，真正的好朋友不會提出這種關於別人私生活的奇葩問題」、「所以到底關你什麼事？拿朋友的事情來匿名論壇講是怎樣？都說自己帶有偏見的眼光了，裝作替朋友好的這種行為我真的不懂」。

延伸閱讀：

女性好友提分手男方想做返朋友　網民批「掟煲唔掟蓋」：幻想太多

清拍拖3年男友拒生仔寧養貓　28歲港女猶豫結婚：係咪應該搵過個？

文章授權轉載自《香港01》

單身 正妹 Dcard

延伸閱讀

女喉嚨微痛 男友說如確診就分手：因我是家中獨子

女閃婚前驚覺媽媽花錢「僱用」未婚夫娶她 緊急取消婚禮

妻怨老公為防疫載女同事上下班 網友們分析：不合理！

對發票大哭！她分手後想起滿滿回憶 一票苦主心疼：我也是

相關新聞

31歲完美正妹長期單身「初吻還在」 網友力挺：活得快樂就好

誰說一定要談戀愛？有網友早前於討論區發文，指女性友人今年31歲，是公認的氣質美女，不但長相迷人，也畢業於海外名校，性格也爽快率直，擁有「完美條件」，然而每次交往也草草收場，甚至仍保留着初吻，對此感到奇怪，不禁問網友對該類高冷女生有何看法。貼文引來網友討論，不少人力撐樓主友人，認為只要活得快樂，戀愛與否根本不是問題，又指其友人慎選對象其實是「潔身自愛」的表現。

【家庭小書房】家副編輯室／推薦書：《兩個爸爸》

「平凡」的日子過久了，便常忘了我們目前的生活是許多同志嚮往的未來。陳子良與來自…

【說上幾句話】高翊峰／如何判斷魚去旅行

那一夜，入睡前的時刻，夏突然衝出房間，問我「如何判斷魚去旅行」的問題。當時，我語塞，答不出來。夏便詭異竊笑，對我說：「我的問題很難吧！」

【女性心聲】文翔／單眼皮女孩

自我還年幼時，媽媽總會用髮夾頂著我的眼皮內側，然後向外劃過，勾勒出一道深邃的雙眼皮。她說我遺傳爸爸的單眼皮，眼神呆滯，無...

【兒童Podcast浪潮／下】兒童節目全球崛起 「耳朵經濟」也成主流教育資源

本土疫情，使兒童類Podcast節目快速竄紅，反映近年「耳朵經濟」崛起下，聲音對各領域的影響，已不輸影音與社群平台，尤其服務親子聽眾的兒童節目，在各國疫情嚴峻下，都成為家庭間的「安定力量」，也是多元教育素材即刻支援的新樣態。

【心情點滴】羽毛／老車

最近，家中的七人座老車退出戰線，即將轉賣他人，心底存有諸多不捨。十數年的陪伴，有歡笑，有淚水，乘載了無數情感，腦海裡不禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。