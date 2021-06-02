31歲完美正妹長期單身「初吻還在」 網友力挺：活得快樂就好

誰說一定要談戀愛？有網友早前於討論區發文，指女性友人今年31歲，是公認的氣質美女，不但長相迷人，也畢業於海外名校，性格也爽快率直，擁有「完美條件」，然而每次交往也草草收場，甚至仍保留着初吻，對此感到奇怪，不禁問網友對該類高冷女生有何看法。貼文引來網友討論，不少人力撐原PO友人，認為只要活得快樂，戀愛與否根本不是問題，又指其友人慎選對象其實是「潔身自愛」的表現。

「大家對31歲初吻還在的處女正妹有什麼感想？」該網友於Dcard討論區發文，指有一名被大家公認為氣質美女的朋友，性格及背景也非常「高級」，惟過往交過的三段戀情也因各種原因分手收場。

原PO指女性友人今年已經31歲，可是一直較少與異性親密接觸，「不是刻意避不接吻，只是沒碰上那個時機」，甚至仍屬處女，連初吻也還在，對此感到非常奇怪，認為對方「太宅太懶」，「現在的人果然還是會下意識覺得長期單身的人有問題吧，就像一種深入骨髓、沒有邏輯可言的偏見」，故不禁問網友的看法。

貼文引來網友討論，不少人力撐原PO友人，指出戀愛並非人生必要一環，認為只要活得快樂便可，「只要她活成自己開心的樣子就行了，不要用處女初吻年齡去局限了自己」、「就算一輩子初吻、第一次還在也沒差吧！不一定有什麼問題，她的人生她自己好就好了」。

亦有網友認為，無論旁人認為友人是否奇怪，原PO作為朋友亦不應論斷對方，更不應公開與人討論，「妳不是她真正的朋友吧，真正的好朋友不會提出這種關於別人私生活的奇葩問題」、「所以到底關你什麼事？拿朋友的事情來匿名論壇講是怎樣？都說自己帶有偏見的眼光了，裝作替朋友好的這種行為我真的不懂」。

延伸閱讀：

女性好友提分手男方想做返朋友 網民批「掟煲唔掟蓋」：幻想太多

清拍拖3年男友拒生仔寧養貓 28歲港女猶豫結婚：係咪應該搵過個？

文章授權轉載自《香港01》