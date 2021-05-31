整天被嫌「廢物、這麼笨」 她遠離娘家15年心寒：對父母毫無掛念

父母的一言一行，在兒女們心中都具有相當的份量。刺激到孩子的話，更可能會被記住一輩子，成為孩子難以克服的傷痕。最近日本的一個案例，更充分地反映了這個狀況。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名瑪莉的37歲女性表示，從小自己的母親就看不起她，總是罵她「你真是個廢物」、「你怎麼那麼笨，一定是繼承你爸的」，而父親聽到也都無動於衷。即使母親解釋自己沒有惡意，但長年的惡言相向，仍讓瑪莉相當不舒服。

後來，瑪莉努力考上了國立大學，母親卻還是看不起他，嫌他考上的學校不好，不像瑪莉的祖父當初唸的可是某某學校。即使瑪莉解釋，祖父當初唸的那所其實是私立學校，甚至也不算大學，但母親仍然聽不進去。而且母親自己根本連大學都沒唸過，卻嫌棄瑪莉考上的學校，讓她感到非常矛盾。

周遭的人聽說瑪莉的過往，都一致認為是她母親太過份，因為受不了母親，瑪莉在從學校畢業後，馬上自己搬出去住，也順利找到對象結婚。兩人因為知道瑪莉母親的個性，因此刻意讓他們的小孩迴避與母親碰面的機會。不過瑪莉在工作獲得的第一份薪水，還是替父母買了領帶跟圍巾當禮物，但他們收到後卻對瑪莉不聞不問，連點感謝的樣子都沒表示。

瑪莉就這樣跟娘家越來越疏遠，幾乎再也沒有聯絡過。直到十五年後左右，母親突然殺到瑪莉的職場，大聲嚷嚷說瑪莉的父親生病住院，需要醫療費用。雖然瑪莉口頭上還是說會幫忙出，但一想起當初母親嫌她的那些話，心理早就對雙親失望透頂，甚至可說已經不留一絲掛念了。即使不會完全斬斷親子關係，然而為了眼下新家庭的幸福，瑪莉只想快點從親人的「詛咒」中逃離。