愛當小三「要激情拒感情」 女自述愛情觀：專找有女友的男人

感情世界誰都希望獨佔愛人，而且不願當第三者，但偏偏有人卻是例外！近日有女在網上發文，坦言自己「好喜歡當小三！」，對象的首要條件是有女朋友。她自言是「助攻型小三」，不打算上位做正宮，甚至會幫男方為女友揀選禮物，自己純粹想要激情，而非感情，更支持1人同時擁有多個伴侶。PO文隨即引來網友熱議，紛紛炮轟說：「妳找砲友（性伴侶）不就好？」

該女上周三（26日）在Dcard討論區發文，表示現今社會普遍對小三非常厭惡，惟自己卻愛當小三，且對象最好已經有恩愛的女友，這樣她才不用「調教」對方。原PO續稱，與有女友的男性交往時感覺非常自在，她毋需將所有注意力都放在同一個男人身上，或擔心其工作收入，也不用相約過節日，可享受自己想談的戀愛。

原PO在貼文向所有「正宮們」分享自己的小三之道，形容她是對男方與正宮女友有助攻作用的小三，促使男方更愛女友；在吵架時，她會哄男方先向女友道歉，也會站在女性角度幫忙挑選合適禮物。

原PO形容自己與正宮女友是分工合作的關係，在男方的世界中互相扶持，直言喜歡在暗處洞察全局的感覺，「我喜歡掌握這個感覺，知道你們交往的內容跟細節，但沒人知道我們的戀愛」。她最後透露自己本身也有正宮男友，「我跟他一樣是有感情沒激情」，因此對多伴侶的感情關係大為支持，「畢竟人不是完美的，總是在不同人身上沾一點優點，這樣大家都開心，多好」。

PO文一出即引來網友關注，大批人狠斥原PO無視絕大多數追求固定伴侶的意願，「妳的邏輯：我踢了她一腳，但只要不讓她知道踢她的人是誰，她就不會受傷也不會痛」、「講那麼多，妳找砲友不就好？？」、「那妳下輩子投胎當狐狸好嗎？」。網友又炮轟原PO極度自私，沒有顧及正宮女友的感受，「妳想要開放式關係我尊重，可是身為正宮我不想要啊，妳要人家尊重妳的喜好，妳有尊重別人嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》