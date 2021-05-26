對發票大哭！她分手後想起滿滿回憶 一票苦主心疼：我也是

近日統一發票開獎，民眾紛紛拿出累積已久的發票出來對獎，期待花小錢抱走千萬大獎。然而有女網友發文表示深夜「對發票對到大哭」，貼文一出令網友直喊心疼。

原PO在Dcard發文「分手後對個發票對到大哭」，她在文中說明半夜對發票，發現發票記錄著與前男友的滿滿回憶，讓她難忍淚水，「分開後連一張發票都是回憶。」原PO看著發票回憶起半夜幫前男友買甘蔗飲料，又或是對方種種的暖心舉動，「發現你為了跟我吃炸雞，走了很久才買到的反骨飲料店的綠茶發票。」

剛分手的原PO不禁睹物思人，「想到你摸過這張發票就更感傷。」她也不禁想像如果還在一起的狀況，「我應該要一臉開心的跟你說，寶貝對到我們一起出去玩的發票耶，好想你哦。」文末原PO對於再也無法分享日常感到十分難過，「真現在沒辦法說了，說了你也看不到。」

貼文一出引起熱烈回覆，許多網友紛紛分享自己的經歷，「沒事的，我也有對發票對到哭，全部都是一起出去的回憶」、「越看越發現，我不也是這樣嗎？路上隨便一個以前經過的地方，回憶都可以整個湧上心頭」、「我到現在也是害怕去台中，怕會看到她曾經的影子」、「我之前還對到兩個人一起出去玩的一疊發票，哭爆」、「我也是對發票對到流眼淚，到現在都不敢打開手機的相簿」。