家有幼兒難專心！公司不讓WFＨ逼放無薪假 她崩潰：為何懲罰媽媽？

全國升疫情三級警戒，各級學校停課，家長們好崩潰。有位媽媽在PTT媽寶板發文，公司說如果封城公司要她放無薪假，理由是「她有兒童在家不能專心，無法在家工作」，在沒有外援的狀況下，她大嘆「身為家有幼兒的職業婦女，怎麼這麼難」，為何整個社會都在逼著有生孩子的人，懲罰有家庭的人。

原po表示，因為疫情升級，家中幼兒停托，身為上班族她很困擾。保姆拒絕退費，因為「停托非歸責於托育人員」，甚至如果之後放長假，依合約仍舊要付半薪。原po提議「把孩子送回老家給長輩照顧」，但被先生拒絕了，最後結果她只能被迫請假在家自己顧小孩。

不少媽媽心有戚戚焉，「天啊，我以為我發文！我主管也是說有孩子怎可能居家上班，根本歧視！」、「這種突如其來的照顧假，真的逼所有媽媽都回歸家庭了」、「無薪假卻還要付錢給保母，真的很荒謬」、「下個月還是這樣，我就只能辭職回歸家庭了」、「雙醫護、無後援、保母不收，真的快被逼死了」、「以為公司好心給有小孩的人WFH，但卻給加倍的工作量」、「聽到同事說，回家上班就是在爽的~心涼」、「資方問題，我們公司防疫假給全薪，有小孩的每個都請了，只是苦了那些沒小孩的同事」、「我的性質可以在家工作，但公司說其他人不可以，所以不能開放我在家工作，逼得我只好請假，還要被人家說增加他們負擔」。

也有人緩頰，「換個角度想，至少妳跟孩子在一起，如果硬要為了錢給保母托育去染疫回來，真的後悔莫及！」、「丟阿公阿嬤家也只是瘋狂看電視，不然就是跟阿嬤去菜市場還是危險，不如自己跟小孩待在家」、「這個時機點還是不要移動到老家吧，在路上常常看到不戴口罩的還是老人家居多，還是別冒險啊」。

不少人感嘆其實是政策問題，「我朋友甚至只能把兩個孩子帶去上班。我認為政府應該立法，停課期間，雙薪家庭一方可請有薪假，至少半薪，由政府補助雇主，不然真的誰敢生小孩？」、「在這次疫情爆發時一併爆開血汗醫療、職場不公等等」、「問題的源頭是整體勞工環境，疫情這種事情根本無法預測，一旦發生就是照妖鏡，各種現形」、「國外這麼嚴重，難道沒想過台灣也會有這麼一天嗎？政府沒有相關的因應措施，的確是政府失職啊！」。